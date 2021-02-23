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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۵۹

خلبانِ پرواز قشم-تهران، مسافر بدون ماسک را از هواپیما پیاده کرد

خلبانِ پرواز قشم-تهران، مسافر بدون ماسک را از هواپیما پیاده کرد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: خلبان یک شرکت هواپیمایی، عصر دیروز مسافر پرواز قشم-تهران را به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از هواپیما پیاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن ذیبخش با اشاره به الزام تمامی مسافران به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هواپیما گفت: عصر دیروز مهمانداران پرواز قشم _ تهران یکی از شرکت‌های هواپیمایی پس از حضور مسافران در هواپیما، به علت برداشتن ماسک توسط یکی از مسافرین تذکر داده‌اند لیکن مسافر مذکور از استفاده ماسک خودداری کرد.

وی افزود: بر همین اساس خلبان با انصراف از تیک آف به محل پارک هواپیما بازگشته و پس از پیاده کردن مسافر جهت انجام پرواز اقدام کرده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: یکی از دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد مرکزی مقابله با کرونا، استفاده مسافرین از ماسک در تمام مدت پرواز است.

کد مطلب 5154334

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