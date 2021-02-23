بهزاد حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر نشت مواد نفتی و آلاینده‌های شیمیایی شاهد نابودی حجم زیادی از گونه تن ماهیان شامل زرده و هور در سواحل عسلویه و نخل تقی هستیم.

وی با اشاره به انجام نمونه‌برداری از ماهیان تلف شده برای تشخیص علل و عوامل دقیق وقوع این حادثه بیان کرد: این نمونه‌ها برای اعلام نتیجه به آزمایشگاه ارسال شده است.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر با اشاره به اینکه برآورد دقیقی از میزان تلفات این ماهی‌ها نداریم افزود: پراکندگی گسترده‌ای را در اتلاف ماهی‌ها شاهد هستیم.

وی یکی از عوامل مرگ و میر و انقراض ماهی‌ها را توسعه و گسترش مراکز شیمیایی و پتروشیمی دانست و بیان کرد: شیلات همواره نسبت به این موضوع معترض بوده است.

حیدری تاکید کرد: هشدارهای مکرر نسبت به وضعیت آلودگی عوامل شیمیایی و صنعتی در استان بوشهر ارائه شده بود ولی با بی‌توجهی شاهد خسارت‌های گسترده‌ای هستیم.