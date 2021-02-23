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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۸:۰۱

با موافقت نمایندگان؛

واردات آمبولانس از پرداخت عوارض گمرکی معاف شد

واردات آمبولانس از پرداخت عوارض گمرکی معاف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که واردات آمبولانس از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی در سال آینده معاف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠، بندهای الحاقی ۲، ۹ و ۱۰ تبصره ۶ این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس بند الحاقی ۲، درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های خونی و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون به عنوان درآمد – هزینه تلقی می‌شود و به مصرف هزینه‌های مورد نیاز آن سازمان می‌رسد.

مطابق با بند الحاقی ۹، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود.

تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند الحاقی ۱۰، واردات خودرو آمبولانس توسط اورژانس کشور و هدایای سازمان‌های بین المللی غیردولتی به سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

کد مطلب 5154821
زهرا علیدادی

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