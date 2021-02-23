واردات آمبولانس از پرداخت عوارض گمرکی معاف شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠، بندهای الحاقی ۲، ۹ و ۱۰ تبصره ۶ این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس بند الحاقی ۲، درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های خونی و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون به عنوان درآمد – هزینه تلقی می‌شود و به مصرف هزینه‌های مورد نیاز آن سازمان می‌رسد.

مطابق با بند الحاقی ۹، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود.

تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند الحاقی ۱۰، واردات خودرو آمبولانس توسط اورژانس کشور و هدایای سازمان‌های بین المللی غیردولتی به سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.