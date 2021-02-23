جمع آوری ۴۷۹ ماینر به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل پایگاه خبری پلیس سردار سید محمود میرفیضی گفت: مأموران پاسگاه انتظامی «سلفچگان» قم در اجرای طرح برخورد با مکان‌هایی که مبادرت به استفاده از دستگاه‌های بیت کوین می‌کنند، ۲ کارخانه را در منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان شناسایی و موضوع در دستور کار آنها قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه مأموران پلیس پس از هماهنگی‌های قضائی به همراه کارشناسان اداره برق سلفچگان به محل‌های مذکور مراجعه و پس از بررسی ۴۷۹ دستگاه ماینر، ۴۳۵ دستگاه سویچر و ۴۵ دستگاه مودم فاقد مجوز و قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این دستگاه‌ها را بیش از ۲۰ میلیارد ریال اعلام کردند، گفت: کسانی که قصد استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را دارند باید از اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره برق مجوزهای قانونی را دریافت کنند در غیر این صورت هرگونه فعالیت در این زمینه غیر قانونی و دستگاه‌های مورد استفاده آنها نیز مشمول قاچاق شده و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.