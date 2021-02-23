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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۱۰

فرمانده انتظامی قم خبرداد:

جمع آوری ۴۷۹ ماینر به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در قم

جمع آوری ۴۷۹ ماینر به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در قم

قم- فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۴۷۹ ماینر قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل پایگاه خبری پلیس سردار سید محمود میرفیضی گفت: مأموران پاسگاه انتظامی «سلفچگان» قم در اجرای طرح برخورد با مکان‌هایی که مبادرت به استفاده از دستگاه‌های بیت کوین می‌کنند، ۲ کارخانه را در منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان شناسایی و موضوع در دستور کار آنها قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه مأموران پلیس پس از هماهنگی‌های قضائی به همراه کارشناسان اداره برق سلفچگان به محل‌های مذکور مراجعه و پس از بررسی ۴۷۹ دستگاه ماینر، ۴۳۵ دستگاه سویچر و ۴۵ دستگاه مودم فاقد مجوز و قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این دستگاه‌ها را بیش از ۲۰ میلیارد ریال اعلام کردند، گفت: کسانی که قصد استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را دارند باید از اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره برق مجوزهای قانونی را دریافت کنند در غیر این صورت هرگونه فعالیت در این زمینه غیر قانونی و دستگاه‌های مورد استفاده آنها نیز مشمول قاچاق شده و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

کد مطلب 5154885

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