برگزاری کلاسهای کمک درسی برای کودکان کار توسط دختران جهادی

ناهید باقری عضو گروه جهادی حنیفا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات این گروه جهادی گفت: گروه جهادی حنیفا یک گروه دخترانه و متشکل از بانوان است که شاکله اصلی و فعالیت‌های گروه توسط بانوان انجام می‌شود.

وی در خصوص اقدامات این گروه توضیح داد: تمرکز گروه حنیفا بر روی کودکان کار و توانمندسازی زنان به ویژه در نقاط آسیب دیده از جمله شهرستان آق قلا و منطقه کوره‌های آجرپز خانه در اطراف تهران است.

باقری تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات ما در حوالی منطقه کوره‌های آجرپزی، انجام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی برای کودکان کار است. به همین منظور نیز به تازگی اعضا با تهیه یک کانکس اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی و فرهنگی برای کودکان کرده‌اند.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته همواره کلاس‌های متعدد و رویدادهای متنوع برای کودکان این منطقه برگزار می‌کردیم اما همیشه با مشکل نبود مکان مناسب روبه‌رو بودیم. به همین دلیل با کمک خیرین اقدام به تهیه کانکس و ایجاد مکانی همیشگی برای برگزاری کلاس‌ها کردیم.

عضو گروه حنیفا عنوان کرد: این کلاس‌ها به صورت هفتگی برای کودکان برگزار می‌شود که در آن مربیان گروه در ایام سال تحصیلی به برگزاری کلاس‌های رفع اشکال و کمک تحصیلی و در تابستان و ایام تعطیلات، به آموزش فعالیت دیگر از جمله آموزش زبان، ساخت عروسک و بدلیجات برای دختران، کلاس‌های نقاشی، ورزشی و غیره می‌پردازند.

باقری با بیان اینکه گروه حنیفا در اعیاد و مناسبت‌های مختلف اقدام به برگزاری جشن و رویدادهای متعدد به ویژه برای کودکان می‌کند، ابراز داشت: به همین منظور نیز به مناسبت اعیاد، هدیه‌های مختلفی از جمله پوشاک، کفش و لوازم‌التحریر میان کودکان توزیع می‌کنیم.

وی درباره دیگر اقدامات این گروه یادآور شد: گروه حنیفا از سال ۹۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و هر ساله در تابستان و تعطیلات عید نوروز به مناطق محروم کشور اردوی جهادی داریم. در این اردوها نیز به بازسازی مدارس، برگزاری کلاس‌های فوق برنامه و آموزشی، ارائه خدمات پزشکی رایگان به نیازمندان، توزیع بسته‌های معیشتی و غیره می‌پردازیم.

باقری تصریح کرد: همزمان با شب یلدای امسال نیز ۱۵۰ جفت کفش و بیش از ۱۰۰ عدد لباس نو برای کودکان نیازمند تهیه کردیم.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی گروه حنیفا توانمندسازی زنان در مناطق آسیب دیده است، اظهار کرد: به همین منظور نیز در روستاهای آسیب دیده شهرستان آق قلا با کمک خیرین اقدام به راه‌اندازی یک خیاط خانه کردیم که در حال حاضر برای بیش از ۱۰۰ نفر از بانوان اشتغال زایی انجام شده است.

عضو گروه جهادی حنیفا ادامه داد: به علاوه قرار است به زودی در نقاط محروم استان اصفهان، یاسوج و خراسان جنوبی نیز این خیاط خانه‌ها را راه اندازی کنیم تا برای زنان سرپرست خانوار و نیازمند اشتغال زایی انجام شود.