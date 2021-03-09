خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - نیره شفیعی‌پور: در حالی که از اوایل بهمن ماه، رسانه‌ها و فضای مجازی مملو از تصاویر بهاری و شکوفه‌های رنگارنگ درختان در مناطق مختلف یزد شده بود، ناگهان کاهش چشمگیر دما در هفته اول اسفند، تمام رشته‌ها بهار را پنبه کرد.

یزد که روزهای بهاری و حتی در ساعاتی از روز، تابستانی را طی می‌کرد و در شرایطی که دمای هوا تا ۳۱ درجه نیز رسید، با ورود موج جدیدی از سرما دوباره به حالت زمستانی بازگشت تا جایی که دمای هوا در برخی مناطق استان به ۷- درجه نیز رسید.

این شوک ناگهانی دما که در طول کمتر از ۲۴ ساعت رخ داد، نه تنها طبیعت و جوانه‌ها و شکوفه‌های بهاری، بلکه کشاورزان را نیز در شوک فرو برد زیرا در کمتر از یک روز، تمام درختان باغ‌ها دچار سرمازدگی شد.

شوک جدید برای کشاورزان یزد در راه است

درختان بادام و زردآلو زودتر از سایر درختان شکوفه زده بودند که این سرمای ناگهانی که البته قابل پیش‌بینی بود، تمام رویاهای کشاورزان برای به بار نشستن درختان زردآلو و بادام را به باد داد.

باغداران تفت و مهریز و یزد که هنوز به سایر محصولات خود امید داشتند، حالا قرار است دوباره در معرض یک شوک دیگر قرار بگیرند.

با عبور موج سرمای هفته اول اسفندماه، هوا کم‌کم رو به گرمی رفت تا جایی که دمای هوا در حال حاضر در یزد ۲۵ درجه و در مناطقی نظیر بافق ۳۱ درجه است.

این دما مناسب شکوفه زدن درختان دیگری است که امید کشاورزان و باغداران یزدی به آنهاست اما پیش‌بینی‌های هواشناسی از آغاز یک دوره سرمای دیگر و وارد آمدن شوکی دیگر بر کشاورزان و باغداران خبر می‌دهد.

رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی یزد در این باره به خبرنگار مهر گفت: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز و فردا، در ساعات گرم روز وزش باد نسبتاً شدید با احتمال گرد و خاک و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

سیدعباس میرحسینی، دمای هوای یزد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه را در گرم‌ترین ساعات ۲۵ و ۲۳ درجه و در خنک‌ترین ساعات هفت درجه اعلام کرد و اظهار داشت: دمای هوای طی این دو روز در مناطقی همچون بافق به ۳۰ درجه نیز می‌رسد.

کاهش دما از عصر جمعه

وی عنوان کرد: از عصر پنج‌شنبه تا پیش از ظهر شنبه با نزدیک شدن موج جوی به استان یزد، وزش شدید باد و گرد و غبار به ویژه در روز جمعه، بارش پراکنده و کاهش دما از عصر جمعه، پیش‌بینی می‌شود.

میرحسینی یادآور شد: دمای هوا در روز جمعه به سه درجه می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود در بسیاری از نقاط استان دمای هوا به زیر صفر درجه برسد.

دمای صفر درجه به معنای وارد آمدن موج دوم خسارت سرمازدگی به باقی‌مانده امید باغداران یزدی است و به نظر می‌رسد امسال، روزهای پراضطراب کشاورزان و باغداران پایان ندارد.

گرچه هشدارهای به موقع هواشناسی می‌تواند به حفظ محصولات گلخانه‌ای و در مواردی حفظ باغات از سرمازدگی کمک کند اما در عمل در این شرایط جوی، تحمل خسارات اجتناب ناپذیر است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد در مورد وضعیت سرمازدگی باغ‌های یزد به خبرنگار مهر گفت: آمادگی نسبی در برابر سرما و پدیده یخبندان در کشاورزان ایجاد شده اما در عمل کار چندانی نمی‌توان برای جلوگیری از سرمازدگی درختان انجام داد.

ثبت خسارت سرمازدگی در ۵ شهرستان استان یزد

احسان بالاکتفی با اشاره به خسارت‌های وارد شده از سرمازدگی هفته اول اسفندماه، عنوان کرد: بر اساس گزارش‌های دبیران ستاد پیشگیری و هماهنگی استان یزد، مدیریت بحران، فرمانداران و جهاد کشاورزی، خسارت سرمازدگی و یخ زدگی در شهرستان‌های میبد، تفت، خاتم، مهریز و بافق ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه هنوز میزان خسارت‌های وارد شده، برآورد نشده است، بیان کرد: خسارت‌های کشاورزان و باغداران برآورد شده و آن دسته از کشاورزانی که زیر پوشش صندوق بیمه خسارات کشاورزی بودند، خسارت خود را دریافت خواهند کرد.

بالاکتفی اظهار داشت: کشاورزانی که به هر دلیل موفق به بیمه اراضی خود نشدند، بعد از برآورد خسارت‌های وارد شده توسط کارشناسان کشاورزی، بخشی از خسارات وارد شده را دریافت خواهند کرد.

اما با این وجود، روزهای پراضطراب کشاورزان یزدی پایان ندارد زیرا بیمه، در سال‌های گذشته آنگونه که باید به تعهدات خود عمل نکرده و نتوانسته آرامش خیال به کشاورزان بدهد.

چتر حمایتی بیمه‌ها کشاورزان را از تبعات اقتصادی حوادث طبیعی حفظ نکرد

کشاورزان استان یزد که طی دو دهه گذشته از انواع و اقسام آسیب‌ها از خشکسالی و سرمازدگی تا سیل و تگرگ در امان نبوده‌اند، بخت خود را بارها با بیمه خسارات کشاورزی آزموده‌اند اما چتر حمایتی بیمه‌ها نتوانسته آنها را از گزند حوادث طبیعی در امان نگه دارد.

اسماعیل خراسانی، یکی از باغداران مهریزی به خبرنگار مهر گفت: بیمه از خسارت تگرگ سال گذشته تنها ۲۰ درصد میزان خسارت را پرداخت کرد و به بهانه‌های مختلف از رقم پرداختی به عنوان خسارت کسر کرد.

وی افزود: بیمه‌ها بیشتر درگیر کاغذبازی هستند و این کاغذبازی‌ها دردی از کشاورزان دوا نمی‌کند.

پدر وی که از کشاورزان قدیمی و با تجربه است نیز معتقد است: کارگزاری‌های بیمه نیز مانند بانک‌ها طوری حساب و کتاب می‌کنند که اصلاً متوجه محاسبات آنها نمی‌شویم. یک کشاورز: بیمه‌ها بیشتر درگیر کاغذبازی هستند و این کاغذبازی‌ها دردی از کشاورزان دوا نمی‌کند. کارگزاری‌های بیمه نیز مانند بانک‌ها طوری حساب و کتاب می‌کنند که اصلاً متوجه محاسبات آنها نمی‌شویم

محمدحسین خراسانی عنوان کرد: هشت سال است که محصولات خود را بیمه کرده‌ایم اما به نظر می‌رسد سود بیمه از قِبَل کشاورزان بیشتر است تا اینکه کشاورزان بخواهند سودی از بیمه ببرند.

وی، یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با سرمازدگی را پوشش درختان اعلام کرد و گفت: این کار نیازمند حمایت دولت است و اگر تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کشاورز قرار گیرد، هم محصول از بین نمی‌رود و هم ما درگیر کاغذبازی بیمه‌ها نمی‌شویم.

خراسانی عنوان کرد: مه پاشی هم یکی از راهکارهایی است که توسط کارشناسان ترویج برای مواقع بروز سرمای ناگهانی پیشنهاد شد اما هیچ تأثیری در جلوگیری از سرمازدگی ندارد و فعلاً تنها راهکار، پوشاندن درختان است.

وی افزود: پولی که بیمه به عنوان خسارت به کشاورزان پرداخت می‌کند تقریباً معادل مبلغی است که سال آینده باید دوباره به عنوان حق بیمه به خودشان بازگردانیم و تاکنون برای ما شبیه به یک بازی بوده زیرا هر سال پولی که می‌دهند، چند روز بعد به عنوان حق بیمه پس می‌گیرند و رقم‌های پرداختی آنها به عنوان خسارت، هیچ هم‌خوانی با خسارت‌های وارد شده ندارد.

گلایه‌های کشاورزان از بیمه خسارات کشاورزی سال‌هاست که وجود دارد و تاکنون هیچ ارگان و نهادی در این زمینه اعلام نظر و ورود نکرده است.

به نظر می‌رسد سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان یک تشکیل غیردولتی باید در این زمینه ورود کند و یک بار برای همیشه مشکل کشاورزان ناراضی از بیمه خسارات محصولات کشاورزی را حل کند.