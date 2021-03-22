سمیه عبدالله‌زاده تهیه کننده مجموعه نمایشی «خانه آبنباتی» که در شبکه کودک ساخته می‌شود درباره این مجموعه که از ابتدای نوروز روی آنتن است به خبرنگار مهر بیان کرد: «خانه آبنباتی» مجموعه‌ای ۹۰ قسمتی برای شبکه پویاست که مخاطبش گروه خردسال است.

وی درباره طراحی قصه این مجموعه بیان کرد: قصه درباره نوه ۵ ساله‌ای به نام نیماست که هر روز راس یک ساعت مشخص به خانه پدربزرگ و مادربزرگش می‌رود چون پدر و مادرش شاغل هستند. سپس در طول قصه ما ماجراهای نیما را که یک عروسک است می‌بینیم.

عبدالله‌زاده درباره عوامل این مجموعه توضیح داد: نقش پدربزرگ را جواد انصافی و نقش مادربزرگ را سیمین مقصودلو بر عهده دارد. همچنین پیمان فاطمی بازیگردان عروسک و اکرم عبدی صداپیشه است.

وی به هدف از ساخت این مجموعه اشاره کرد و گفت: هدف از ساخت این مجموعه پرداختن به زمزمه‌های ذهنی مثبت خردسال است. اینکه من مهم هستم، خود را باور دارم، به خودم افتخار می‌کنم و می‌توانم از پس کار بربیایم و می‌خواهیم روی این نکات تاکید کنیم.

عبدالله زاده در توضیح بیشتر درباره ساختار بیان کرد: علت این مدل از طراحی این است که امروز اغلب پدر و مادرها شاغل بوده و فرزندانشان را به پدربزرگ و مادربزرگ‌ها می‌سپارند. در نتیجه بچه‌ها در کنار پدربزرگ و مادربزرگ‌ها هستند و آنها از محبوبیت ویژه‌ای هم نزد نوه‌هایشان برخوردارند.

وی اضافه کرد: بچه‌ها حتی از پدربزرگ و مادربزرگ‌ها حرف شنوی بیشتری دارند چون آنها با زبان خود کودکان با آنها صحبت می‌کنند. از طرفی پدربزرگ و مادربزرگ تجربه زیادی دارند و در تربیت کودکان نقش مهمی ایفا می‌کنند به همین دلیل ما هم اینجا پدربزرگ و مادربزرگ را به عنوان شخصیت‌های اصلی معرفی کردیم.

تهیه‌کننده «خانه آبنباتی» در پایان عنوان کرد: بستر اصلی قصه یک خانواده ایرانی و اسلامی است و این پدربزرگ و مادربزرگ فرهیخته به شکلی فانتزی سر نیما عروسک ما را گرم می‌کنند و از طریق قصه‌ها آموزش‌هایی ارائه می‌شود.

سمیه عبدالله‌زاده تهیه کننده و کارگردان این مجموعه است.