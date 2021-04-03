به گزارش خبرنگار مهر، حسین بختیاری، شامگاه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان اراک با اشاره به قرمز شدن وضعیت شهرستان اراک، گفت: متأسفانه اگر مردم در بحث مسافرت‌های نوروزی همچون سال گذشته همکاری می‌کردند و دولت سختگیری‌های بیشتری می‌کرد، امروز شاهد افزایش آمار کرونا در کشور و استان مرکزی نبودیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه مردم شهرستان اراک در روز طبیعت همکاری خوبی داشتند و اگر این همکاری در روزهای قبل صورت می‌گرفت، امروز شاهد نبودیم که آمار کرونا در شهر افزایش یابد و وضعیت این شهرستان قرمز شود.

بحث کنترل کرونا در ایام نوروز جدی گرفته نشد

فرماندار اراک تصریح کرد: متأسفانه بحث کنترل کرونا در ایام نوروز جدی گرفته نشد و قطعاً آمار مرگ و میر در اثر کرونا در کشور از جمله شهرستان اراک با بروز علاِئم بالینی کرونا در هفته آتی افزایش خواهد یافت.

بختیاری عنوان کرد: وضعیت آمار کرونا استان و بویژه شهرستان اراک در وضعیت خوبی قرار ندارد و بابت این آمار بالای کرونا بسیار نگران هستیم و باید علاوه بر مشارکت مردم، دستگاه‌های شهرستان اراک عزم جدی تری برای اجرای مصوبات ستاد کرونا استان مرکزی و شهرستان اراک داشته باشند.

وی ادامه داد: بنا بر اعلام ستاد کرونا استان مرکزی شهرستان اراک در هفته اول فروردین ماه سال جاری ۲۳۲ مورد مثبت ابتلاء به کرونا داشته است که در هفته دوم به ۶۱۳ مورد افزایش پیدا کرده است، همچنین آمار و مرگ و میرها در این شهرستان در اثر کرونا سه برابر افزایش داشته است.

بازار سرپوشیده و مراکز خرید اراک از فردا تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌شوند

فرماندار اراک تاکید کرد: با توجه به اینکه شهرستان اراک در وضعیت قرمز قرار گرفته است، پروتکل شهرهای قرمز در این شهرستان اجرا می‌شود که در این پروتکل باید فعالیت مشاغل گروه‌های ۲، سه و چهار به مدت ۲ هفته متوقف شود از این جهت از فردا کل بازار سرپوشیده اراک، پاساژها، مراکز خرید این شهرستان به مدت دو هفته تعطیل خواهند بود و متولی اجرای این مصوبه اداره صمت، اتاق اصناف و نیروی انتظامی خواهند بود.

بختیاری ادامه داد: بر اساس مصوبات امروز ستاد کرونا فعالیت‌های کلیه تالارها در شهرستان اراک به مدت دو هفته تعطیل خواهد بود و با برگزاری هر عروسی و هر تجمعی بالای ۱۵ نفر برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

فعالیت ادارات شهرستان اراک با یک دوم ظرفیت

وی گفت: هر چند در دستورالعمل شهرهای قرمز آمده است که ادارات با ظرفیت یک سوم کار کنند ولی بنا بر تصمیم ستاد کرونا استان از فردا تمامی ادارات شهرستان اراک با ظرفیت یک دوم آغاز به کار خواهد کرد.

فرماندار اراک تاکید کرد: بر اساس مصوبات ستاد کرونا استان از فردا تمامی دانشگاه‌ها و مدارس شهرستان اراک حتی مدارس روستاها و شهرهای شهرستان اراک که با مصوبه ستاد کرونا شهرستان با جمعیت زیر ۱۰ نفر فعالیت می‌کردند، تعطیل و همه آموزش‌ها مجازی خواهد شد.

بختیاری اظهار کرد: نماز جمعه در شهرهای اراک، ساروق، کارچان، داودآباد تا اطلاع ثانونی برگزار نخواهد شد و همچنین تمامی آموزشگاه‌های خصوصی در شهرستان اراک به مدت ۲ هفته تعطیل خواهند بود.

فرماندار اراک در پایان بیان کرد: همچنین از شهرداری خواسته شده است از ورود افراد به آرامستان ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها به مدت ۲ هفته جلوگیری به عمل آمده و بر ناوگان حمل و نقل عمومی خود نظارت بیشتری داشته باشد که بیش از حد مجاز مسافر سوار نکنند.