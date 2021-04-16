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۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ۷:۵۰

لیگ قهرمانان فوتبال آسیا؛

باخت «تاریخی» الاهلی مقابل استقلال در حضور وزیر ورزش عربستان

باخت «تاریخی» الاهلی مقابل استقلال در حضور وزیر ورزش عربستان

شکست تیم فوتبال الاهلی عربستان مقابل استقلال ایران در لیگ قهرمانان آسیا، سنگین‌ترین شکست این تیم عربستانی در این رقابت‌ها بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران موفق شد در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بامداد امروز با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل الاهلی عربستان به پیروزی برسد.

روزنامه «الریاضیه» عربستان در گزارشی اعلام کرد این باخت، سنگین‌ترین شکست الاهلی در تاریخ حضورش در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بوده است.

الاهلی و استقلال تاکنون هشت بار با هم در آسیا دیدار کرده‌اند که سهم استقلال چهار برد، یک تساوی و سه باخت بوده است.

باخت تاریخی الاهلی در حالی توسط استقلال رقم خورد که شاهزاده «عبدالعزیز بن ترکی» وزیر ورزش عربستان هم در ورزشگاه حضور داشت و نظاره گر عملکرد درخشان نماینده ایران بود.

کد مطلب 5190158

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    نظرات

    • حسن IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      3 1
      پاسخ
      لطفاً ازواژه خای تحقیر درورزش به کار نبرید.
    • IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      6 0
      پاسخ
      سلام بنده درکل یک پرسپولیسی هستم ولی چون استقلال نماینده کشور عزیز ما ایران بود عملکرد این تیم را تحسین می کنم درود بر غیرت بازیکنان ایرانی، احسنت برشما عزیزان که دل میلیونها ایرانی را شاد کردین . تیم ایران با ارائه یک بازی خوب و رضایتبخش پاسخ شیطنت ها و لابی گری های عربستان و acc را در دادند
    • حمید IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      16 1
      پاسخ
      الحمدلله
      • امیر هجرانی شاد IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
        3 0
        درود خدا قوت !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! دوستدارتان امیر .
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      2 1
      پاسخ
      عاااااالی خیلی خوب بودانشاالله بیشتر گل بزنید
    • Mohsen IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      3 1
      پاسخ
      ولی استقلال نتونست رکورد خودش رو بشکنه
    • سهند IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      7 0
      پاسخ
      خدا را شکر تحقیر کردن ال سعود چه لذتی داره دم استقلال گرم به همه طرفدارانشون تبریک میگیم

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