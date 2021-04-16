باخت «تاریخی» الاهلی مقابل استقلال در حضور وزیر ورزش عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران موفق شد در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بامداد امروز با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل الاهلی عربستان به پیروزی برسد.
روزنامه «الریاضیه» عربستان در گزارشی اعلام کرد این باخت، سنگینترین شکست الاهلی در تاریخ حضورش در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بوده است.
الاهلی و استقلال تاکنون هشت بار با هم در آسیا دیدار کردهاند که سهم استقلال چهار برد، یک تساوی و سه باخت بوده است.
باخت تاریخی الاهلی در حالی توسط استقلال رقم خورد که شاهزاده «عبدالعزیز بن ترکی» وزیر ورزش عربستان هم در ورزشگاه حضور داشت و نظاره گر عملکرد درخشان نماینده ایران بود.
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