کام اهالی سوسن شرقی ایذه در ماه مهمانی خدا تشنه است

حسین مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهستان سوسن شرقی واقع در بخش سوسن شهرستان ایذه و با جمعیتی بالغبر ۶ هزار نفر که در حدود ۲۵ روستا سکونت دارند، همواره با مشکلات بسیاری در تأمین آب شرب سالم و پایدار مواجه هستند.
وی افزود: تجهیزات فرسوده ایستگاههای پمپاژ، طراحی نامناسب شبکه انتقال آب، فرسوده بودن آن و ناپایداری شبکه برق منطقه از جمله عوامل ایجاد اختلال در آبرسانی سالم و مداوم به مردم این روستاهاست.
بخشدار سوسن افزود: کمکهای خوبی توسط قرارگاه محرومیتزدایی سپاه استان در راستای رفع این مشکلات انجام شد ولی شرکت آبفای استان که متولی تعمیر و تجهیز این ایستگاههاست، در انجام وظیفه ذاتی خود کوتاهی میکند.
وی بیان کرد: طرح جامعی با کمک اداره آبفای شهرستان ایذه آماده شده که در صورت اجرای آن مشکلات آب سوسن شرقی برای همیشه بر طرف میشود و مردم این روستاها آب شرب سالم و پایدار خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، مردم روستاهای سوسن شرقی که در نزدیکی رود کارون هستند، نزدیک به دو ماه از کمبود آب شرب رنج میبرند.
یکی از راههای ابتلاء نشدن به ویروس کرونا شستن مکرر دستهاست که در این شرایط مردم روستاهای دهستان سوسن شرقی به خصوص چاله آبزا با کمبود شدید آب مواجه هستند.
به دلیل فاصله و جمعیت زیاد تانکر آب جوابگوی جمعیت آنجا نیست و تجمع مردم در این شرایط موجب افزایش شیوع بیماری کرونا در منطقه میشود که در این راستا متولیان اصلی این امر باید فکری به حال این مردم کنند.
نظر شما