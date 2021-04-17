ثبت بهترین هفته طلا در۴ ماه اخیر / هر اونس ۱۷۸۳ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در پایان معاملات دیشب (بامداد شنبه به وقت تهران) تحت تأثیر افت ارزش دلار به رشد خود ادامه داد تا بهترین هفته معاملات طلا در ۴ ماه اخیر به ثبت برسد.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۸ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۷۸.۰۴ دلار رسید. این شاخص همچنین توانست به رکورد میان‌جلسه‌ای ۱٫۷۸۳.۵۵ دلار هم برسد که بالاترین قیمت طلا از ۲۵ فوریه تا کنون است.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۸ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۸۰.۲۰ دلار رسید.

به این ترتیب رشد قیمت جهانی طلا در این هفته به ۲ درصد رسید.

این هفته قیمت جهانی پالادیوم ۵ درصد و قیمت جهانی نقره ۳ درصد جهش کردند.

سود اوراق قرضه آمریکا به پایین‌ترین سطح در یک ماه اخیر رسید تا دلار به دومین افت متوالی هفتگی خود دست یابد.

پایین بودن قیمت دلار باعث می‌شود تا قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری کاهش یافته و تقاضا برای خرید آن بالا برود.