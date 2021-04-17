انهدام باند بزرگ مواد مخدر با همکاری پلیس سمنان و سیستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله حسنی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به صورت مجازی و به میزبانی ستاد فرماندهی ناجای سمنان، با بیان اینکه باند بزرگ مواد مخدر با اشراف اطلاعاتی پلیس سمنان منهدم شد، ابراز کرد: بیش از نیم تن تریاک در عملیات مشترک کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه هشت عضو باند بزرگ و مسلح مواد مخدر دستگیر شدند، ابراز کرد: ۵۱۰ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک در عملیات مشترک با پلیس استان سیستان و بلوچستان کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان درباره کیفیت این عملیات، ابراز داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در آخرین رصد اطلاعاتی خود از فعالیت مجدد یک باند مواد مخدر شناسایی شده در استان سیستان و بلوچستان مطلع شدند.

حسنی با بیان اینکه اشراف اطلاعاتی و تخصصی مأموران انتظامی سبب شد تا در بررسی‌های بعدی پلیس مشخص شود کاروانی مسلح با تجهیزات کامل تسلیحاتی از مرز جنوب شرقی کشور وارد خاک ایران شده اند، ابراز کرد: هماهنگی‌های لازم انتظامی در استان هدف برای شناسایی و انهدام این باند فعال انجام و تیم‌های اعزامی پلیس با هدایت لحظه‌ای مأموران انتظامی استان سمنان و در اقدامی هوشمندانه تمامی اعضای این باند را در منزلی روستایی دستگیر کردند.