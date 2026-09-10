استاندار کرمانشاه: تولید در شرایط جنگ بخشی از امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، ضمن قدردانی از حضور مسئولان و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: حضور رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی موجب دلگرمی است و از تلاش‌های تولیدکنندگان، صنعتگران، معدنکاران، تجار و مدیران واحدهای تولیدی نیز قدردانی می‌کنم.

وی افزود: طی روزهای اخیر نشست‌های متعددی در راستای توجه به حوزه صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شده و اگر برای حل مسائل این حوزه نیاز باشد، این جلسات حتی برای روزهای بیشتری نیز ادامه خواهد داشت تا مشکلات فعالان اقتصادی پیگیری شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: در وضعیت فعلی، صحبت از صنعت، معدن، تجارت و تولید صرفاً به معنای یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه تولید در شرایط فشار، بحران و جنگ، بخشی از امنیت ملی کشور محسوب می‌شود.

حبیبی گفت: صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان و کارگران استان در سخت‌ترین روزها و حتی در شرایطی که کشور تحت فشار و حملات دشمن قرار داشت، میدان را تغییر دادند و با حضور در عرصه تولید اجازه ندادند خللی در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد شود.

وی ادامه داد: فعالان بخش تولید با وجود فشارهای اقتصادی، محاصره اقتصادی، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌ها نه تنها چراغ تولید را خاموش نکردند، بلکه آن را پرفروغ‌تر کردند و ما به این رزمندگان جبهه اقتصادی افتخار می‌کنیم.

استاندار کرمانشاه حفظ نیروی کار در واحدهای تولیدی را یکی از اقدامات ارزشمند فعالان اقتصادی دانست و افزود: تولیدکنندگان با وجود خسارت‌هایی که متحمل شدند و افزایش هزینه‌های تولید، کارگران خود را حفظ کردند، چرا که می‌دانند پشت هر شغل یک خانواده و پشت هر کارخانه بخشی از امید جامعه قرار دارد.

حبیبی خاطرنشان کرد: تولید در چنین شرایطی فقط به معنای فعال بودن خط تولید نیست، بلکه حفظ اشتغال، تأمین نیازهای مردم، ثبات بازار، صیانت از سرمایه‌های ملی و حفظ امید به آینده را نیز شامل می‌شود و این اقدامی بسیار بزرگ و ارزشمند است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کرمانشاه اظهار کرد: این استان در نقشه اقتصادی ایران یک استان معمولی نیست و به دلیل موقعیت راهبردی، طبیعت کم‌نظیر، ظرفیت‌های صنعتی و معدنی، کشاورزی قدرتمند و همجواری با بازارهای بزرگ به ویژه کشور عراق، یکی از سکوهای مهم جهش اقتصادی برای استان و کشور به شمار می‌رود.

استاندار کرمانشاه برخورداری از مرزهای رسمی را از ظرفیت‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات خوبی در حوزه تجارت باشد و در همین راستا طی مدت اخیر پیگیری‌های مختلفی در سطح ملی انجام شده است.

حبیبی افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به کرمانشاه دعوت شد و با فعالان اقتصادی استان نشست برگزار کرد و متقابلاً مسئولان استان نیز در مجلس حضور یافتند و مصوبات و مسائل مطرح‌شده در کمیسیون صنایع و معادن پیگیری شد.

وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه معاونان خود در کرمانشاه حضور یافتند و نشست‌های چهره‌به‌چهره‌ای با صنعتگران و فعالان اقتصادی برگزار کردند. طی دو، سه روز گذشته نیز رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، رئیس ستاد روابط تجاری ایران و عراق و مسئولان حوزه تجارت وزارت صمت برای بررسی مسائل و تقویت ارتباطات اقتصادی در استان حضور داشتند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: این تعاملات می‌تواند به حل بسیاری از مسائل و مشکلات کمک کند، اما کافی نیست و باید روند پیگیری‌ها ادامه داشته باشد. در این زمینه از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، احسان باقرخانی، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت و همه کسانی که برای ایجاد این تعامل و همدلی تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنم.

حبیبی با بیان اینکه هیچ دولتی به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست، گفت: دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند، از ظرفیت مجلس استفاده شود و قوانین به گونه‌ای باشد که مسیر فعالیت اقتصادی را روان کند، اما بخش خصوصی باید محرک اصلی اقتصاد کشور باشد.

وی افزود: هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصادی قدرتمند و تولیدمحور باشد و همه این ظرفیت‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: قدرت واقعی ما در انسجام، همدلی و وحدت است و امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های کارشناسی، شجاعانه و جسورانه نیاز داریم؛ تصمیم‌هایی که بتواند گرهی از مشکلات اقتصاد باز کند و در نهایت به تقویت منافع عمومی و تولید منجر شود.

حبیبی با اشاره به دستاوردهای استان گفت: کرمانشاه امروز در بخش کشاورزی رتبه چهارم کشور را دارد و طی دو سال گذشته دو پله ارتقا یافته و میزان تولید محصولات کشاورزی استان نیز حدود یک میلیون تن افزایش داشته است.

وی ادامه داد: کرمانشاه در اقتصاد دانش‌بنیان نیز رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده و شرکت‌های دانش‌بنیان استان ۳۳ همت ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند که البته ظرفیت برای فعالیت بیشتر در این حوزه وجود دارد.

استاندار کرمانشاه افزود: در هفته دولت نیز استان با نزدیک به ۶۰ همت افتتاح پروژه‌ها، رتبه سوم کشور را به دست آورد و در قانون تجارت مرزی نیز در میان استان‌های همجوار، رتبه نخست درآمدهای حاصل از این قانون را دارد.

حبیبی با اشاره به افتتاح نیروگاه برق ۳۰۰ مگاواتی در استان اظهار کرد: این نیروگاه بدون نیاز به سوخت و بدون ایجاد بخار قابل توجه در اتمسفر، ۳۰۰ مگاوات برق تولید کرده و برق تولیدی آن در اختیار بخش خانگی، صنعتی و دیگر بخش‌ها قرار گرفته است.

وی گفت: همه این دستاوردها حاصل تلاش فعالان اقتصادی است و مسئولان تنها صدای این تلاش‌ها هستند، چرا که شما فعالان اقتصادی در میدان عمل حضور دارید و کار را به پیش می‌برید و ما به وجود شما افتخار می‌کنیم.

استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به جایگاه استان در تجارت با عراق خاطرنشان کرد: کرمانشاه اکنون حدود ۴۰ درصد صادرات به کشور عراق را انجام می‌دهد و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه راهبردی استان در عرصه اقتصادی است.

حبیبی تأکید کرد: برای اینکه کرمانشاه بتواند پله‌های بالاتر توسعه را طی کند، باید با همدلی و انسجام بیشتری حرکت کنیم و موانعی را که بر سر راه بخش تولید و اقتصاد استان قرار دارد، با همکاری و پیگیری مشترک برطرف کنیم.