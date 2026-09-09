سردار حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: پدربزرگ‌های نتانیاهو که همان رؤسای جمهور آمریکا در طول دوران انقلاب اسلامی هستند، طی ۴۷ سال گذشته نیز همین گزافه‌گویی‌ها را داشته‌اند، اما هیچ‌کدام نتوانستند کاری از پیش ببرند، با وجود اینکه از تمام توان خود استفاده کردند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: نتانیاهو که یک فرد جنایتکار و سردسته یک باند جنایتکار است، جای خود دارد، او گزافه‌گویی‌هایی دارد، اما ما او را برای این کار بسیار ریز می‌بینیم و معتقدیم کوچک‌تر از آن است که بخواهد اقدامی در زمینه تهدید کشور و ملت بزرگ ایران انجام دهد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه درباره پیش‌بینی خود از جنگ روانی و شناختی دشمن در آینده گفت: جنگ روانی دشمن در آینده بستگی به میزان مقابله ما دارد، همان‌طور که دشمن با تمام عِده و عُده نظامی خود وارد میدان شد و از انواع هواپیماها، آخرین فناوری‌ها و حتی فناوری هوش مصنوعی استفاده کرد، اما در نهایت به استیصال و درماندگی رسید و درخواست تفاهم و توافق مطرح کرد، در عرصه عملیات روانی نیز دقیقاً همین فرمول جاری است.

محبی درباره برگزاری تجمعات شبانه مردم و تأثیر حضور مردم در تقویت اقتدار کشور گفت: این تجمعات اثر مستقیم و بسیار مؤثری در تقویت بنیه مقاومتی کشور و همچنین شکست و ناکامی دشمن دارد.

وی ادامه داد: دلیل آن این است که هر جا ملت با یکدیگر باشند، متحد شوند و با اراده در مقابل دشمن بایستند، قطعا دشمن شکست خواهد خورد.

سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمن نسبت به حضور و اتحاد مردم واهمه دارد، گفت: اکنون دشمن از این حضور مردم واهمه دارد و شاید در عرصه‌های دیگر به اندازه این موضوع نگرانی نداشته باشد.

محبی اظهار کرد: من به عنوان یک سرباز کوچک این کشور به مردم عرض می‌کنم که حضورشان بسیار مؤثر است و استمرار این حضور، ان‌شاءالله تضمین‌کننده پیروزی خواهد بود.