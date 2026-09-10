گزارش انتشار اولین اوراق سلف تمام سکه بهار آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با هدف مدیریت انتظارات و پاسخگویی به تقاضای احتیاطی برای اولین بار اقدام به انتشار اوراق سلف تمام سکه بهار آزادی به همراه اختیار فروش با نرخ سود ۷ درصدی در سررسید کرد و در روز انتشار (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) حدود ۴۲ میلیون ورقه (معادل ۴۲ هزار قطعه سکه) از سوی متقاضیان خریداری شد.

اوراق سلف تمام سکه بهار آزادی (هر ورقه معادل یک‌هزارم تمام سکه) با سررسید تحویل ۳ ماهه و به نرخ ۲۳۵۷۰۰ تومان در روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر شد.

گفتنی است با انتشار اوراق مذکور و استقبال فعالان بازار حدود ۴۲ میلیون ورقه (معادل ۴۲ هزار قطعه سکه) از سوی متقاضیان خریداری شد.

شایان ذکر است، بیش از ۳۳ درصد اوراق مذکور از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و نزدیک به ۶۷ درصد اوراق از سوی اشخاص حقیقی خریداری شده‌اند. دارندگان در سررسید می توانند نسبت به دریافت فیزیکی سکه خود و یا اعمال اختیار فروش اقدام کنند. از هفته آتی نیز معاملات ثانویه اوراق آغاز خواهد شد.