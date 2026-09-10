به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار اظهار کرد: طرح تشدید کنترل و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز با رویکرد ویژه در معابر درون‌شهری استان یزد اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح، دوربین‌های ثبت تخلفات و تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس راهور به صورت همزمان فعال خواهند بود تا تخلفات پرخطر با دقت بیشتری رصد، شناسایی و مطابق مقررات با آن‌ها برخورد شود.

رئیس پلیس راهور استان یزد ادامه داد: تمرکز اصلی این طرح بر تخلفاتی است که در وقوع تصادفات و افزایش شدت حوادث نقش دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات مخاطره‌آمیز، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و رعایت نکردن فاصله ایمن اشاره کرد.

دستوار هدف از اجرای این طرح را کاهش رفتارهای پرخطر، پیشگیری از تصادفات، ارتقای انضباط ترافیکی و افزایش ایمنی شهروندان عنوان کرد و گفت: رانندگان متخلف باید انتظار کنترل هوشمند، مستمر و چندلایه در سطح استان یزد را داشته باشند.