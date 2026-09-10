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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

کنترل نامحسوس بر تخلفات حادثه‌ساز در یزد تشدید می‌شود

کنترل نامحسوس بر تخلفات حادثه‌ساز در یزد تشدید می‌شود

یزد - رئیس پلیس راهور استان یزد از اجرای طرح تشدید کنترل و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز همزمان با بازگشایی مدارس از هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار اظهار کرد: طرح تشدید کنترل و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز با رویکرد ویژه در معابر درون‌شهری استان یزد اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح، دوربین‌های ثبت تخلفات و تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس راهور به صورت همزمان فعال خواهند بود تا تخلفات پرخطر با دقت بیشتری رصد، شناسایی و مطابق مقررات با آن‌ها برخورد شود.

رئیس پلیس راهور استان یزد ادامه داد: تمرکز اصلی این طرح بر تخلفاتی است که در وقوع تصادفات و افزایش شدت حوادث نقش دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات مخاطره‌آمیز، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و رعایت نکردن فاصله ایمن اشاره کرد.

دستوار هدف از اجرای این طرح را کاهش رفتارهای پرخطر، پیشگیری از تصادفات، ارتقای انضباط ترافیکی و افزایش ایمنی شهروندان عنوان کرد و گفت: رانندگان متخلف باید انتظار کنترل هوشمند، مستمر و چندلایه در سطح استان یزد را داشته باشند.

کد مطلب 6943080

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