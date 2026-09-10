کلانتری: جهاد تبیین پادزهر جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ(ع)، با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: امروز درگیر یک جنگ نابرابر و ظالمانه هستیم و در چنین شرایطی پرداختن به موضوع غربزدگی و جریان غربگرایی یک ضرورت است.
وی افزود: غربزدگی بخشی از جبهه دشمن است و از زمانی که جریان منورالفکری وارد ایران شد، در مقاطع مختلف تاریخی شاهد حضور جریان غربگرا در کنار دشمن بودهایم.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به وقایع مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت گفت: در هر دو مقطع، جریان غربزده تلاش کرد مسیر تحولات کشور را به سمت اهداف مورد نظر خود هدایت کند و در نهایت از دل این جریانها حوادثی مانند روی کار آمدن رضاخان و کودتای ۲۸ مرداد شکل گرفت.
کلانتری ادامه داد: در انقلاب اسلامی، هوشیاری و زمانشناسی امام خمینی(ره) اجازه نداد جریان غربزده فرمان انقلاب را در دست بگیرد و نهضت را به انحراف بکشاند.
وی با اشاره به بیانات امام راحل درباره غربزدگی گفت: امام خمینی(ره) بارها بر ضرورت رهایی از وابستگی فکری به غرب تأکید کردند و این موضوع باید برای نسل جدید تبیین و بازخوانی شود.
دشمن از میدان نظامی به جنگ شناختی آمده است
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با بیان اینکه دشمن در عرصه نظامی به اهداف خود دست نیافته است، گفت: دشمنی که تصور میکرد میتواند در مدت کوتاهی جمهوری اسلامی را شکست دهد، امروز با واقعیت متفاوتی روبهرو شده و به همین دلیل در کنار فشار اقتصادی، جنگ شناختی را با جدیت دنبال میکند.
کلانتری، «اقتصاد مقاومتی» و «جهاد تبیین» را دو راهکار اساسی برای مقابله با این دو عرصه دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب سالها پیش نسبت به این مسائل هشدار داده بودند، اما در مقاطعی شاهد وابستهشدن اقتصاد کشور به تحولات و تصمیمات قدرتهای خارجی بودیم.
وی با انتقاد از شرطیشدن اقتصاد کشور به تحولات خارجی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد درونزا، کاهش وابستگی و استفاده از ظرفیتهای عظیم داخلی و نباید اقتصاد کشور را به رفتار و تصمیم قدرتهای خارجی گره زد.
«دفاع» با «جنگ» متفاوت است
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در ادامه با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره ادامه درگیری با قدرتهای جهانی گفت: باید در استفاده از واژهها دقت کنیم؛ جمهوری اسلامی آغازکننده این جنگ نبوده و امروز در حال دفاع از کشور، اسلام و نظام جمهوری اسلامی است.
کلانتری افزود: جابهجایی واژه «دفاع» با «جنگ» یک خطای ساده زبانی نیست؛ زیرا دفاع امری فطری و عقلانی است، اما واژه جنگ میتواند بار روانی و منفی متفاوتی در جامعه ایجاد کند.
وی با تأکید بر اینکه دفاع از کشور نیازمند همهپرسی نیست، گفت: وقتی دشمن حمله کرده است، اصل دفاع موضوع رفراندوم نیست؛ بلکه میتوان درباره شیوه و کیفیت دفاع مشورت کرد.
تصمیم درباره جنگ و صلح سازوکار قانونی دارد
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیتهای رهبری را مشخص کرده و تصمیمگیری درباره موضوعات مهمی مانند جنگ و صلح نیز در چارچوب همین قانون انجام میشود.
وی افزود: در جمهوری اسلامی، رهبری برای تصمیمگیری از دهها نهاد و مجموعه تخصصی مشورت میگیرد و شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از جمله ظرفیتهای مشورتی نظام هستند.
کلانتری ادامه داد: همانگونه که پیامبر اکرم(ص) در جنگ احد درباره شیوه دفاع با اصحاب و نیروهای حاضر در میدان مشورت کردند، اصل دفاع موضوع تردید و رفراندوم نبود.
جهاد تبیین؛ راه مقابله با تحریف مفاهیم
وی با تأکید بر ضرورت افزایش قدرت تحلیل مردم گفت: هدف جهاد تبیین این است که جامعه و بهویژه نسل جوان، در برابر موج شبهات و ادبیات جدیدی که برای تغییر مفاهیم تولید میشود، صاحب تحلیل باشد.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) افزود: امروز برخی مفاهیم با واژههای جدید بازتولید میشوند؛ برای نمونه ممکن است «رابطه با غرب» با عنوانهایی مانند «بازگشت به شرایط نرمال جهانی» مطرح شود، در حالی که مقصود همان است.
کلانتری بیان کرد: باید مردم را نسبت به این جابهجایی مفاهیم آگاه کرد و اجازه نداد با تغییر واژهها، واقعیتهای سیاسی و اجتماعی نیز در ذهن جامعه تغییر کند.
رفراندوم بدون آگاهی عمومی معنا ندارد
وی در پاسخ به موضوع برگزاری رفراندوم گفت: همهپرسی زمانی معنا دارد که مردم فرصت کافی برای مطالعه، کسب اطلاعات و بررسی موضوع داشته باشند.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به روند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: قانون اساسی پس از بررسیهای کارشناسی و طی فرایندی مشخص تدوین شد، مباحث آن در اختیار جامعه قرار گرفت و سپس به همهپرسی گذاشته شد.
کلانتری ادامه داد: اصلاح قانون اساسی نیز با طی فرآیندی کارشناسی انجام شد و پس از اطلاعرسانی و بررسی عمومی به همهپرسی گذاشته شد؛ بنابراین نمیتوان هر موضوع تخصصی را بدون فراهمکردن مقدمات لازم، صرفاً با عنوان رفراندوم مطرح کرد.
صلح شرافتمندانه مطالبه عمومی است
وی در پایان با تأکید بر اینکه جامعه خواهان صلح و آرامش است، گفت: هیچکس طرفدار جنگ نیست و همه مردم صلح، امنیت و زندگی همراه با رفاه را میخواهند، اما باید راهکار رسیدن به صلح شرافتمندانه نیز بهصورت روشن و مصداقی بیان شود.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) افزود: اگر دشمن همچنان جنگ نظامی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و شناختی را دنبال میکند، باید مشخص شود راهکار مقابله با این وضعیت چیست و صرف بیان کلیاتی مانند «ما طرفدار صلح هستیم» پاسخگوی شرایط موجود نیست.
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