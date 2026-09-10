به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام پنجاهوششمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور (PNUET) از روز ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۲۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
داوطلبان متقاضی شرکت در این آزمون میتوانند در بازه زمانی تعیینشده، با مراجعه به سامانه جامع آموزشی گلستان دانشگاه پیام نور به نشانی reg.pnu.ac.ir، بهصورت الکترونیکی نسبت به ثبتنام و دریافت کارت آزمون اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، پنجاهوششمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵، رأس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.
این آزمون در مراکز استانهای تهران، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، مازندران، فارس، کرمان، کرمانشاه، خراسان رضوی و همدان برگزار میشود.
نکات مهم آزمون
آزمون در مراکز تعیینشده بهصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
ظرفیت ثبتنام در مراکز مجری محدود است و داوطلبان توصیه میشود در مهلت مقرر نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
هزینه ثبتنام بهصورت الکترونیکی و همزمان با ثبتنام از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان قابل پرداخت است.
داوطلبان از پرداخت وجه بهصورت دستی یا از طریق مراجعه به شعب بانکی خودداری کنند.
با توجه به محدود بودن ظرفیت مراکز مجری، به داوطلبان توصیه میشود ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
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