خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: یکی از اقتضائات پیشرفت و توسعه هر منطقه راه‌های ارتباطی آن است؛ حمل و نقل نقش اساسی در سرعت رشد یک شهر یا استان دارد. این راه‌های ارتباطی می‌تواند زمینی، دریایی و یا هوایی باشد که هر کدام مزایای خاص خود را دارد.

خراسان شمالی به عنوان استانی که در شمال شرق کشور حضور دارد در حوزه راه و حمل و نقل با مشکلات ریز و درشتی مواجه است. کمبودهای این حوزه در خراسان شمالی به شدت به چشم می‌آید به طوری که این استان یک کیلومتر خط ریلی و یا بزرگراه ندارد.

از سوی دیگر فرودگاه بجنورد که می‌توانست تا حدودی نواقص خطوط دیگر را رفع کند، خود با مشکلات فراوانی مواجه است که باعث می‌شود بسیاری از پروازها لغو شود؛ همچنین به دلیل محدودیت‌های محیطی، این فرودگاه نمی‌تواند از بسیاری پروازها پذیرایی کند.

اما طی ۲ سال اخیر استاندار خراسان شمالی سعی داشته پروازهای درون مرزی و برون مرزی از خراسان شمالی را گسترش دهد؛ اقدامی که باعث شد پروازهای بجنورد-تهران از هفته‌ای ۲ تا ۵ مورد به حدود ۷ تا ۹ مورد برسد. هرچند باز هم به دلیل محدودیت‌های هواپیمایی، نبود مسافر، شرایط جوی و… تعداد قابل توجهی از این پروازها لغو می‌شود اما افزایش رسمی پروازها به تهران را می‌توان جزو نتایج پیگیری‌های محمد علی شجاعی دانست.

سرنوشت پرواز بجنورد-نجف چه شد؟

اما استاندار خراسان شمالی طی ۲ سال اخیر وعده‌های فراوان دیگری در خصوص پروازهای فرودگاه بجنورد ارائه داده که هیچکدام از آن‌ها محقق نشده است؛ از پروازهای مستقیم بجنورد- نجف گرفته تا بجنورد- عشق آباد؛ مواردی که هیچکدام به سرانجام نرسید.

یکی از این وعده‌ها در شهریور ماه سال ۹۸ داده شد. استاندار خراسان شمالی در همایش خادمان اربعین حسینی گفت: پیگیر برقراری پرواز به عتبات عالیات و نیز حج هستیم.

محمد علی شجاعی ۱۹ مهر همین سال بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته شمار پروازهای استان به ۹ پرواز در هفته افزایش یافت و اولین پرواز عتبات عالیات نیز به مقصد نجف اشرف از فرودگاه بجنورد این هفته انجام می‌شود.

به این ترتیب همگی منتظر برقراری پرواز بجنورد به نجف بودند تا نخستین پرواز خارجی بجنورد ثبت شود؛ اما در روز مقرر هیچ خبری از پرواز نبود. مهدی رزار، مدیر وقت فرودگاه بجنورد در همان روز اعلام کرد: اگر قرار است پروازی انجام شود باید برنامه‌ای به ما ارائه شود اما هنوز برنامه‌ای دریافت نکرده‌ایم.

پس از آن تنها حبیب یزدان پناه، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی اظهار کرد: نخستین پرواز فرودگاه بجنورد به مقصد نجف، که قرار بود روز دوشنبه صورت گیرد، به دلیل بروز ایراد فنی در موتور هواپیما، میسر نشد که این پرواز در آینده‌ای نزدیک انجام خواهد شد.

هرچند این مسئول در ابتدا نقص فنی را عامل عدم پرواز عنوان کرد اما سپس گفت: علی‌رغم همه تلاش‌های انجام شده، این هواپیما نتوانست مجوزهای مربوطه را دریافت و خود را به جدول پروازی برساند.

وی اظهار داشت: پیگیری مسئولان ارشد استان برای برقراری این خط پروازی در آینده‌ای نزدیک همچنان ادامه دارد.

به این ترتیب مشخص نشد دقیقاً علت عدم پرواز بجنورد به نجف چه بود؛ اما هرچه بود این پرواز به سرانجام نرسید و از آن روز تا به حال کسی برای چرایی آن پاسخی نداده است.

با این حال و در شرایطی که تکلیف پرواز به نجف مشخص نبود، در اسفند ماه ۹۸ شجاعی گفت: سازمان حج و زیارت با برقراری پرواز عتبات عالیات از فرودگاه بجنورد موافقت کرد.

بیش از یک سال از این وعده نیز می‌گذرد اما هیچ گونه پروازی و یا اقدامی برای برقراری پرواز رقم نخورده است.

این بار کشور شرقی؛ عشق آباد مقصد بعدی

اما وعده بعدی پرواز خارجی در راه بود؛ این بار باید از غرب به شرق و کشور ترکمنستان می‌رفتیم. محمد علی شجاعی در تیر ماه ۹۹ خبر از قطعی شدن پرواز بجنورد به عشق آباد داد.

وی افزود: پس از سفر سال گذشته به ترکمنستان و امضای تفاهم نامه‌های مختلف، اجرایی شدن آنها در دستور کار جدی استان قرار گرفت که اکنون پروازهای هفتگی مسیر بجنورد-عشق آباد و بالعکس قطعی شد.

اما این مسئول ۲ هفته بعد در خصوص چرایی عدم برقراری این سفر گفت: در این خصوص درخواستی از استان خراسان شمالی به همراه نامه وزارت امور خارجه از طریق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد برای مسؤولان کشور همسایه ارسال شده که اکنون منتظر دریافت پاسخ آنان هستیم.

وی افزود: در خصوص برقراری این پرواز خارجی، در چند روز اخیر با دو تن از معاونان وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادی - کنسولی و ویزا نیز جلساتی برگزار کرده‌ایم و البته کمی نگران هستیم که شانس این پرواز از استان ما گرفته شود.

از این سخنان استنباط می‌شود نه از سمت مسئولان داخلی و نه از سوی دولت ترکمنستان، موافقتی برای پرواز بجنورد-عشق آباد وجود نداشته؛ در حالی که استاندار چند روز قبل این مسئله را قطعی دانسته بود.

شجاعی آبان سال گذشته و در دیدار استاندار آخال ترکمنستان باری دیگر خواستار برگزاری تورهای گردشگری و برقراری پرواز بجنورد - عشق آباد شد و گفت: همچنین می‌توانیم جشنواره‌های مشترکی را در زمینه صنعت دستی قالیچه ترکمن و اسب اصیل ترکمن در منطقه برگزار کرد.

این خواسته نیز از سوی مسئولان کشور پذیرنده نادیده گرفته شد و به این ترتیب تقریباً پرونده پرواز بجنورد-عشق آباد بسته شد.

دست به دامان داخلی‌ها / پرواز به کیش میسر می‌شود؟

روز گذشته نیز روابط عمومی استانداری خراسان شمالی از برقراری پروازی دیگر رونمایی کرد. بر اساس این خبر محمد علی شجاعی، استاندار خراسان شمالی در دیدار دبیر شورای عالی مناطق آزاد از توافق برای برقراری پرواز هفتگی بین بجنورد و کیش از طریق فرودگاه بجنورد خبر داد.

اینک باید منتظر ماند و دید سرنوشت پرواز بجنورد-کیش مانند سایر پروازها می‌شود و یا این بار وعده‌ی استاندار محقق خواهد شد؟

همچنین استاندار خراسان شمالی باید برای عدم پروازهایی که وعده آن را به مردم داده بود به افکار عمومی پاسخ دهد تا عوامل این عملکرد مشخص شوند.