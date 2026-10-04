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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۲

مهار حریق پسماند گلابگیری در جاده مشهداردهال کاشان

مهار حریق پسماند گلابگیری در جاده مشهداردهال کاشان

کاشان - سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان گفت: حریق پسماند گلابگیری در جاده مشهداردهال کاشان مهار شد.

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روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حریق پسماند گلاب‌گیری در محدوده جاده مشهد اردهال، ساعت ۱۹:۰۴ شامگاه شنبه به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی کاشان اعلام شد.

وی افزود: با حضور و فعالیت نیروهای عملیاتی، حریق مهار شده و پس از آن عملیات لکه‌گیری و اطفای آتش‌های پنهان در بخش‌های مختلف محل حادثه انجام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: علت اولیه وقوع این حریق تاکنون مشخص نشده و تعیین علت دقیق حادثه نیازمند بررسی و کارشناسی است.

وی افزود: در این عملیات، دو دستگاه خودروی آبرسان و اطفائیه از ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی کاشان، سه دستگاه خودروی آتش‌نشانی از شهر دلیجان ، یک خودرو از دهیاری مشهداردهال و یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی از نیاسر در محل حادثه حضور داشتند.

فدایی خاطرنشان کرد: همچنین سه دستگاه لودر وتراکتور در محل حادثه مستقر و با جابه‌جایی و زیرورو کردن پسماندها، روند دسترسی آتش‌نشانان به کانون‌های پنهان حریق و عملیات لکه‌گیری را تسهیل کردند.

کد مطلب 6966918

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