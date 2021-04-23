نتانیاهو: با احیای برجام مخالفت کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، همزمان با ادامه روند مذاکرات طرف‌های برجام در وین با هدف احیای این توافق هسته‌ای، مقامات تل آویو در تلاش برای کارشکنی و ممانعت از به ثمر نشستن این مذاکرات هستند.

در همین ارتباط، گروهی از مقامات اسرائیلی به نشریه آکسیوس گفتند که قرار است یک هیأت نمایندگی از سوی رژیم صهیونیستی برای شرکت در گفتگوهای راهبردی پیرامون ایران هفته آینده به ایالات متحده سفر کند.

به گفته این مقام‌های اسرائیلی، این هیأت نمایندگی مأمور است که مخالفت تل آویو با احیای برجام و خودداری از مذاکره بر سر مفاد این توافقنامه را به اطلاع مقامات واشنگتن برساند.

گفته می‌شود در نشستی که روز پنج شنبه با حضور نخست وزیر، وزرای جنگ و خارجه و همچنین اعضای هیأت نمایندگی اسرائیل برگزار شد، محورهای این پیام مورد بحث قرار گرفت. در این نشست، نتانیاهو بار دیگر موضع خود نسبت به توافق هسته‌ای ایران را اعلام کرد و مدعی شد که احیای برجام اسرائیل را در معرض خطر قرار می‌دهد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر تکرار کرد که تل آویو با شروط این توافق هسته‌ای موافقت نخواهد کرد و ادعا کرد که اسرائیل صرفاً بر پایه منافع امنیت ملی خود دست به اقدام می‌زند!

پیش تر نیز نتانیاهو در یک سخنرانی به مناسبت یادبود هولوکاست مدعی شد که احیای برجام، اسرائیل را با خطر «نابودی» تهدید می‌کند و اینکه توافق هسته‌ای ایران در چارچوب اصلی خود «فاقد ارزش» است.

گفتنی است، اعضای این هیأت نمایندگی اسرائیل که قرار است هفته آینده به واشنگتن دی. سی سفر کنند، عبارتند از: «مئیر بن شبت» مشاور امنیت ملی اسرائیل، «آویو کوخاوی» فرمانده ستاد مشترک ارتش اسرائیل، «تمیر هیمن» فرمانده اطلاعات ارتش اسرائیل و «یوسی کوهن» رئیس موساد.