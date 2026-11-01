تسلیت وزیر کشور درپی درگذشت استاندار اسبق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی درگذشت حسین طاهری، از استانداران ادوار تهران را تسلیت گفت.

متن پیام مومنی به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم حسین طاهری، از استانداران باسابقه و چهره‌های خدوم عرصه مدیریت اجرایی کشور را به خانواده محترم و همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم. آن مرحوم علاوه بر مسئولیت استانداری در طول سالیان متمادی، در مجمع استانداران ادوار نیز در به اشتراک گذاشتن تجارب و کمک به دولت‌های مختلف نقش آفرین بود؛ ان‌شاءالله این خدمات، توشه سفر آخرت ایشان باشد. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت دارم.

اسکندر مومنی

وزیر کشور



