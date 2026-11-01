آخرین مدال کشتی ایران به رنگ برنز؛ یزدانی سوم دنیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی قزاقستان، آخرین نماینده ایران در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در مرحله رده بندی به مصاف سالکازانوف دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی رفت که این مسابقه با نتیجه ۵ بر ۴ به سود یزدانی به پایان رسید و او توانست به مدال برنز جهانی برسد.

یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ گئانیس گارزون تامایو از کوبا را شکست داد. یزدانی در این مرحله مقابل اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه ضربه فنی شد. او در مرحله شانس مجدد به مصاف جیمز گرین از آمریکا رفت که این مسابقه با نتیجه ۶ بر ۲ به سود یزدانی به پایان رسید.

پیش از این رحمان عموزاد و حسن یزدانی موفق به کسب مدال برنز شده بودند؛ امیرحسین زارع و احمد محمدنژاد جوان هم به مدال طلا رسیدند و محمد نخودی هم به مدال نقره رسید.