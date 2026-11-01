به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی قزاقستان، در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی در مرحله فینال به مصاف لوی هاینس از آمریکا رفت که این مسابقه با نتیجه ۴ بر ۳ به سود حریف آمریکایی به پایان رسید و نماینده کشتی آزاد ایران موفق به کسب مدال نقره شد و طلسم شکنی نکرد. نخودی ۵ مدال نقره و برنز در مسابقات جهانی را در کارنامه خود دارد و تاکنون نتوانسته است طلسم مدال طلا را بشکند.

نخودی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۲ بر ۲ آلان آمیروف از لتونی را مغلوب کرد. نخودی در مرحله یک چهارم با نتیجه ۶ بر ۴ محمدحبیب کادزیماگومدوف دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس را شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی مقابل جبرائیل حاجی‌اف از آذربایجان با نتیجه ۹ بر ۵ به پیروزی رسید.