منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان اصفهان همچنان چشم‌انتظار بارش‌های پاییزی پیش‌بینی‌شده است و از ابتدای مهرماه تاکنون بارش مؤثری در سطح استان ثبت نشده است؛ با این حال، بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، انتظار می‌رود از نیمه دوم آبان‌ماه شرایط بارشی بهبود پیدا کند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی استان افزود: در حال حاضر حجم ذخیره سد زاینده‌رود به ۱۶۳ میلیون مترمکعب رسیده و میزان ورودی آب به این سد ۱۱ مترمکعب بر ثانیه است؛ به این ترتیب، تنها ۱۶ درصد ظرفیت سد زاینده‌رود آب دارد که بیانگر تداوم شرایط نامناسب ذخایر آبی استان است.

فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ورود سامانه جوی از مناطق غربی کشور تصریح کرد: از ساعات عصر امروز تا روز سه‌شنبه، فعالیت این سامانه به شکل رگبارهای پراکنده باران، وزش تندبادهای موقتی، رعدوبرق و صاعقه در مناطق مختلف استان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بیشترین احتمال وقوع بارش در مناطق غربی، جنوبی و شمالی استان وجود دارد و شهرستان‌ها و مناطقی از جمله سمیرم، دهاقان، لنجان، جنوب شهر اصفهان، مبارکه، کوهپایه، نایین، ورزنه، شهرضا، بخش‌های مهردشت و میمه، قمصر، نیاسر و برزک کاشان، اردستان، نطنز، فریدون‌شهر، فریدن، چادگان، بوئین‌میاندشت، خوانسار و گلپایگان تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار خواهند گرفت.

شیشه‌فروش با اشاره به احتمال وزش باد شدید در مناطق شرقی استان نیز گفت: فعالیت سامانه جوی در مناطق شرقی به‌صورت وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای همراه با گردوغبار پیش‌بینی می‌شود.

وی نایین، انارک، کوهپایه، ورزنه، هرند، جرقویه، اردستان و خوروبیابانک و همچنین محورهای مواصلاتی هم‌مرز با استان‌های یزد و سمنان را از مناطق مستعد وقوع این پدیده‌ها برشمرد.

آماده‌باش دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت حوادث احتمالی ناشی از فعالیت سامانه جوی اظهار کرد: به‌منظور انجام به‌موقع عملیات امدادی در محورهای جاده‌ای، شهری و روستایی، عوامل امدادی اداره کل راهداری، پلیس راه، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، شهرداری‌ها و کارگروه‌های زیرمجموعه مدیریت بحران در پایگاه‌های امداد جاده‌ای و شهری، پاسگاه‌های پلیس راه و راهدارخانه‌ها مستقر شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان و مسافران افزود: رانندگان باید خودروهای خود را به تجهیزات مورد نیاز مجهز کنند و زمان سفر را متناسب با شرایط جوی تنظیم کنند. همچنین لازم است پیش از آغاز سفر، از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ اطلاعات راه‌ها، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی را دریافت کنند.

شیشه‌فروش پرهیز از صعود به ارتفاعات و خودداری از استقرار، تردد و توقف در مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی پرخطر، به‌ویژه در مناطق غربی و جنوبی استان را ضروری دانست و بر رعایت این توصیه‌ها برای پیشگیری از وقوع حوادث تأکید کرد.

تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خطر آب‌گرفتگی و سیلاب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین از ابلاغ مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه به دستگاه‌های مسئول خبر داد و گفت: پیشگیری و کنترل آب‌گرفتگی معابر شهری، تخلیه رسوبات و نخاله‌ها از دهانه پل‌ها و زیرگذرها، بازگشایی مسیر رودخانه‌ها و ایمن‌سازی سیل‌بندها از جمله اقداماتی است که باید پیش از تشدید فعالیت سامانه بارشی انجام شود.

وی افزود: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل راهداری موظف شده‌اند تمهیدات لازم برای اسکان اضطراری در شرایط بارندگی و ارائه خدمات به مسافران و رانندگان در محورهای پرخطر را پیش‌بینی و اجرا کنند.

توصیه‌های ایمنی به شهروندان و مسافران

شیشه‌فروش با اشاره به مخاطرات ناشی از بارندگی و وزش باد شدید بر رعایت اصول ایمنی رانندگی در شرایط بارندگی و لغزندگی جاده‌ها و خیابان‌ها تأکید کرد و گفت: شهروندان باید در استفاده از وسایل گرمایشی، به‌ویژه در چادرهای مسافرتی و سایت‌های اسکان، نکات ایمنی را به‌طور جدی رعایت کنند.

وی حفاظت از سازه‌های ناپایدار در برابر تندبادها و همچنین ایمن‌سازی گلخانه‌ها، باغات، واحدهای پرورش دام و طیور و زنبورعسل در برابر تنش‌های دمایی و وزش باد شدید را از دیگر اقدامات ضروری برای کاهش خسارات احتمالی عنوان کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پایان بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان و همکاری شهروندان در اجرای توصیه‌های ایمنی تأکید کرد و خواستار توجه جدی به هشدارهای هواشناسی و پرهیز از رفتارهای پرخطر در زمان فعالیت سامانه جوی شد.