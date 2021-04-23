به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری پیش از ظهر امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی خرمشهر، در جمع خبرنگاران به روند اجرایی پروژه‌ها در این شهرستان اشاره کرد و گفت: بیمارستان تخصصی قلب خرمشهر از جمله پروژه‌های نیمه‌تمام است که ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز آن در نظر گرفته شد و تاکنون، ۳۰ میلیارد تومان برای آن تخصیص یافته است.

وی افزود: ظرف چند روز آینده پیمانکار این پروژه مشخص می‌شود تا با مشخص شدن پیمانکاران و با همکاری دانشکده علوم پزشکی به بهره‌برداری برسد.

فرماندار خرمشهر، به پروژه چهار بانده کردن خرمشهر اشاره کرد و گفت: برای چهار باند کردن جاده اهواز به خرمشهر پیگیری‌هایی زیادی انجام شد که این پیگیری‌ها به نتیجه رسید و اکنون پیمانکار آن نیز مشخص و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه اولیه برای آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه، ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه برآورد شده است و نیز پیمانکار تجهیز کارگاه کرده و زمین را تحویل گرفته و امید است که در روزهای آینده با حضور استاندار شاهد کلنگ زنی پروژه باشیم.

حیدری، به پروژه مسکن مهر به عنوان یکی از پروژه‌های بر زمین‌مانده شهرستان خرمشهر اشاره کرد و گفت: پروژه مسکن مهر از پروژه مهمی است که سالیان سال است که متقاضیان به دنبال دریافت مسکن هستند اما این اتفاق عملی نشد ولی اکنون این پروژه در شورای مسکن تعیین تکلیف و گره‌های مسکن مهر نیز گشوده شده است.

وی افزود: ۴۸ واحد با آورده متقاضیان و جمع‌بندی که اتحادیه مسکن انجام داد، در مرحله تکمیل است؛ بر همین اساس مجموعه شهری با اتحادیه وارد کار مشترک شده و قرار است که کارهای نیمه‌تمام به اتمام برسد.

فرماندار خرمشهر، از تعیین تکلیف شدن سایر واحدها نیز خبر داد و بیان کرد: بقیه پروژه‌ها نیز تعیین تکلیف شده‌اند و پیمانکاران مشخص و بدهکاری‌های آنها مشخص شده است و داور رأی به محکومیت پیمانکاران داده است که راه و شهرسازی باید حق اعضا را پیگیری کند.

بنا به گفته حیدری، بیش از ۵۳۰ واحد مسکن مهر در خرمشهر نیمه ساخت باقی‌مانده که از این تعداد، ۱۹۰ واحد فاقد متقاضی است که باید تعیین تکلف شوند و سایر واحدها نیز ۶۵ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

فرماندار خرمشهر، از پیگیری برای رفع مشکل اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری رهبری در مینو شهر اشاره کرد و گفت: درباره کشت ۵۵۰ هزار هکتار مقام معظم رهبری در مینوشهر، استاندار خوزستان جلسه مشترکی را با معاون وزارت جهاد کشاورزی و مسئول جهاد نصر داشته است تا اصلاحات پروژه برطرف شود و بتوان ۷۰۰ هکتار از اراضی مینوشهر را نیز زیر بار کشت برد و تحویل کشاورزان داد.

اعتبارات خوبی در خرمشهر جذب شد

وی در ادامه به اعتبارات شهرستان خرمشهر اشاره کرد و افزود: اعتبار امسال خرمشهر، ۵۵ میلیارد تومان و بسیار ناچیز بود اما از سایر منابع بالغ‌بر ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این شهرستان جذب شد که با ۴۰۰ میلیارد تومان شبکه فاضلاب و همچنین تخصیص اعتبار برای پروژه چهار بانده کردن خرمشهر اعتبارات خوبی برای شهرستان جذب شده است.

حیدری، از اختصاص بیش از ۱۵ میلیارد ریال اعتبار به پروژه آب شهرستان خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: در حوزه آب‌رسانی روستایی از چند منبع اعتباری پیش‌بینی شده است یکی از این منابع، وزارت نفت است که ۵.۵ میلیارد تومان اعتبار به این منظور اختصاص داده است.

وی افزود: در مورد تصفیه‌خانه خرمشهر نیز ۱۱ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده است که استاندار خوزستان تأکید کرد که این اعتبار هرچه سریع‌تر جذب شود.

فرماندار خرمشهر در خصوص مشکلات مراکز پرورش ماهی خرمشهر بیان کرد: در این جلسه درباره بحث شیلات نیز صحبت شد که با وجود اینکه سال گذشته نزدیک به یک میلیارد تومان بودجه به این بخش اختصاص داده شده است اما قرار شد که برای پروژه برق فاز دوم شهید احمدیان نیز ۳۰ میلیارد ریال پول تأمین شود.

حیدری گفت: با توجه به اینکه استاندار از نظر بودجه شناخت خوبی دارد، قول داده است که کمک خوبی به شهرستان‌ها به ویژه شهرستان خرمشهر کند و باید در برنامه‌ریزی شهرستان نهایت دقت انجام شود تا پروژه‌هایی که بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد دارد، به سرانجام برسد و به این منظور پیمانکاران باید تعیین تکلیف شده و پروژه‌ها بیشتر از این نباید معطل شوند.