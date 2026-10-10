ابراهیم سارمی در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۲:۳۰ جمعه در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ روی پل سردار سلیمانی بجنورد و برخورد خودرویی دیگر با افراد حاضر در محل حادثه، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تصریح کرد: در پی اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی شامل تیم امدادونجات پایگاه کوهستان و تیم واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان در محور بجنورد به شیروان حضور یافتند.

وی در ادامه افزود: در این حادثه یک نفر مصدوم شد و دو نفر جان باختند و امدادرسانی به حادثه‌دیدگان همچنان ادامه دارد.