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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۵:۳۲

دو تیم هلال‌احمر به حادثه مرگبار تصادف در محور بجنورد- شیروان اعزام شد

دو تیم هلال‌احمر به حادثه مرگبار تصادف در محور بجنورد- شیروان اعزام شد

بجنورد- معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: واژگونی پژو ۲۰۶ و برخورد خودرویی دیگر در پل سردار سلیمانی در محور بجنورد- شیروان دو کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

ابراهیم سارمی در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۲:۳۰ جمعه در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ روی پل سردار سلیمانی بجنورد و برخورد خودرویی دیگر با افراد حاضر در محل حادثه، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تصریح کرد: در پی اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی شامل تیم امدادونجات پایگاه کوهستان و تیم واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان در محور بجنورد به شیروان حضور یافتند.

وی در ادامه افزود: در این حادثه یک نفر مصدوم شد و دو نفر جان باختند و امدادرسانی به حادثه‌دیدگان همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6972841

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