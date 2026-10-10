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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

سرمربی روی تصمیمش ماند؛

واکنش تند نکونام به رفتارهای بیرانوند؛ تراکتور وکیل مدافع نمی‌خواهد!

واکنش تند نکونام به رفتارهای بیرانوند؛ تراکتور وکیل مدافع نمی‌خواهد!

جواد نکونام پس از حاشیه‌های علیرضا بیرانوند و اظهارات او علیه مدیریت باشگاه، حاضر به پذیرش این دروازه‌بان در آستانه بازی با الشمال نشد و آن را برنامه ریزی تلقی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پس از حاشیه‌های اخیر علیرضا بیرانوند و اظهارات او علیه مدیریت باشگاه، حاضر نشد این دروازه‌بان ملی‌پوش را در آستانه دیدار مقابل الشمال به اردوی تیم اضافه کند و حکم اخراج او را صادر کرد؛ تصمیمی که نشان می‌دهد سرمربی قصد ندارد در مواجهه با حاشیه‌های احتمالی بازیکنان نامدار تیمش کوتاه بیاید.

نکونام که رابطه چندان گرمی با امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ندارد، در شرایطی این تصمیم را گرفته که حواشی پیرامون بیرانوند و اظهاراتش درباره مدیریت باشگاه به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز روزهای اخیر تبدیل شده است و سرمربی تراکتور چنین صحبت هایی را بی ارتباط با مواضع چند ماه اخیر این دروازه‌بان با کادرفنی تیم ملی نمی داند.

حجت کریمی مدیرعامل تراکتور با وجود اظهارات تند و تیز بیرانوند علیه مدیریت او قصد داشت این بازیکن را در لیست تیم حفظ کند اما نکونام کوتاه نیامد و حاضر نشد بیرانوند را در لیست تیمش برای سفر به عمان قرار دهد.

سرمربی تراکتور رفتارهای دروازه بان تیم ملی ایران در تراکتور را بی ربط به جایگاه او می داند و نمی خواهد بیرانوند وکیل مدافع بازیکنان تیم شود.

شایان ذکر است تیم فوتبال تراکتور تبریز دوشنبه ۲۰ مهرماه در دومین بازی از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، در عمان میزبان الشمال قطر است. اعضای این تیم صبح امروز راهی نجف عراق شدند تا از آنجا به عمان سفر کنند و مقابل این تیم به میدان بروند.

کد مطلب 6972988

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      2 12
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      باتوجه به اتفاقات روز بازی با استقلال من فکر می‌کنم نکونام مشکل حاد شکاکیت دارد! حالا بیرانوند با استقلالی‌ها خوش و بش کرده اشکال دارد؟ تیم خارجی دشمن که نبوده! رفقای سابق و هم‌فوتبالی‌های ایرانی بودند! نکونام کودک شده آیا؟! از همه ایراد می‌گرفت هنوز هم همونه😄
    • ایرانی IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      19 3
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      بیرانوند که از رونالدو بالاتر نیست ، دم سرمربی گرم.
    • محمد کاظم مهاجری IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      18 2
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      اگر جواد نکونام تو عمرش یه کار درست کرده باشه اونهم اخراج بیرانونده امیدوارم بعدا از مواضعش کوتاه نیاد
      • :f.h US ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
        1 0
        مثل سهراب که گفت تا من هستم حردانی جایی توی تیم نداره
    • جهان IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      3 9
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      آخر فشار رسانه ها و حاشیه سازی ها جواب داد بیرانوند یه چیزی گفته ولی در این حد نبوده که از تیم کنار گذاشته شه نبودش به تراکتور ضربه ی بزرگی هست می شد با یه تذکر موضوع را جمع کرد
    • پیمان IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      0 1
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      خواسته از قلعه نویی طرفداری کرده باشه

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