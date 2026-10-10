حتی بدون نام و عکس هم هویتتان لو رفتنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایتنا نوشت: انتشار یک پیام یا نوشته در فضای آنلاین بدون نام، عکس یا اطلاعات مستقیم درباره هویت، لزوماً به معنای ناشناس ماندن نویسنده نیست. تحلیل سبک نوشتاری با کمک روش‌های پیشرفته پردازش متن و هوش مصنوعی می‌تواند از روی الگوهای زبانی، نشانه‌هایی را شناسایی کند که احتمال ارتباط یک متن با نویسنده آن را افزایش می‌دهد. بسیاری از کاربران تصور می‌کنند اگر نام و اطلاعات شخصی خود را از یک نوشته حذف کنند، هویتشان نیز پنهان می‌ماند. با این حال، خود متن می‌تواند حاوی مجموعه‌ای از نشانه‌ها باشد که برای شناسایی یا مقایسه نویسندگان مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ از انتخاب واژه‌ها گرفته تا نحوه ساخت جمله و حتی شیوه استفاده از علائم نگارشی. با توسعه فناوری‌های تحلیل متن و هوش مصنوعی، سبک نوشتاری به یکی از حوزه‌های مورد توجه برای مطالعه زبان، مقایسه متون و بررسی احتمال تعلق نوشته‌های مختلف به یک فرد تبدیل شده است.

عادت‌های زبانی که ناخواسته تکرار می‌شوند

هر فرد معمولاً عادت‌های زبانی خاصی دارد که ممکن است بدون آنکه متوجه باشد، بارها آنها را در نوشته‌های خود تکرار کند. انتخاب برخی واژه‌ها، استفاده از عبارت‌های مشخص، نحوه آغاز جمله‌ها یا تمایل به نوشتن جمله‌های کوتاه یا بلند، از جمله این ویژگی‌ها هستند. هر یک از این ویژگی‌ها به‌تنهایی لزوماً اطلاعات قابل توجهی درباره نویسنده ارائه نمی‌کند، اما وقتی حجم زیادی از نوشته‌های یک فرد در دسترس باشد، ترکیب آنها می‌تواند الگوی متمایزتری ایجاد کند.

سامانه‌های تحلیل متن می‌توانند واژه‌های پرتکرار، ترتیب قرار گرفتن کلمات، الگوهای استفاده از فعل‌ها و صفت‌ها و حتی واژه‌هایی را که نویسنده معمولاً از به‌کار بردن آنها اجتناب می‌کند، بررسی کنند. بنابراین، موضوع صرفاً شناسایی یک کلمه خاص نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از ویژگی‌های زبانی است که در کنار یکدیگر می‌توانند تصویری از سبک نوشتاری فرد ایجاد کنند.

حتی علائم نگارشی هم می‌توانند سرنخ باشند

نشانه‌های مورد استفاده در نگارش نیز بخشی از تحلیل سبک نوشتاری هستند. برای مثال، برخی افراد تمایل بیشتری به استفاده از ویرگول دارند، در حالی که دیگران بیشتر از جمله‌های کوتاه و نقطه استفاده می‌کنند. الگوهای مشابهی ممکن است در استفاده از پرانتز، علامت تعجب و علامت سؤال، نحوه فاصله‌گذاری، شیوه نوشتن اعداد و حتی شکل استفاده از اختصارات دیده شود. این رفتارهای تکرارشونده در صورت بررسی تعداد زیادی از نوشته‌ها می‌توانند به نوعی «امضای سبکی» تبدیل شوند؛ الگویی که امکان مقایسه نوشته‌های مختلف و بررسی شباهت میان آنها را فراهم می‌کند.

ساختار جمله‌ها نیز هویت سبکی دارد

تحلیل نوشتار فقط به واژه‌ها و علائم نگارشی محدود نمی‌شود. نرم‌افزارهای تحلیلی می‌توانند ساختار جمله‌ها، میانگین طول جملات، نحوه انتقال از یک ایده به ایده دیگر و میزان استفاده از جمله‌های ساده، مستقیم یا مرکب را نیز بررسی کنند. ممکن است دو نویسنده درباره یک موضوع مشابه بنویسند و حتی از واژه‌های نزدیک به هم استفاده کنند، اما شیوه سازمان‌دهی متن و ساخت جمله‌های آنها متفاوت باشد. همین تفاوت‌ها می‌تواند برای ابزارهای تحلیل متن قابل شناسایی باشد. به همین دلیل، برخی روش‌های تحلیل متون از مفهومی با عنوان «اثر انگشت سبکی» استفاده می‌کنند. منظور از این اصطلاح، مجموعه‌ای از ویژگی‌های نوشتاری است که می‌تواند سبک یک نویسنده را از سبک دیگران متمایز کند.

هوش مصنوعی تحلیل سبک نوشتاری را دقیق‌تر می‌کند

پیشرفت هوش مصنوعی باعث شده است سامانه‌های تحلیل زبان بتوانند حجم بسیار بیشتری از متن را بررسی کنند و الگوهایی را بیابند که شناسایی آنها با بررسی انسانی دشوارتر است. این فناوری کاربردهای مختلفی دارد. از جمله می‌توان به بررسی انتساب آثار به نویسندگان، مطالعات ادبی، شناسایی برخی موارد سرقت ادبی و تحلیل متن‌هایی با منشأ نامشخص اشاره کرد. با این حال، همین قابلیت‌ها نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی نیز ایجاد کرده‌اند. این نگرانی به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که نوشته‌ها و پیام‌های افرادی مورد تحلیل قرار گیرند که تصور می‌کنند با حذف نام و سایر اطلاعات مستقیم، هویتشان را پنهان کرده‌اند.

تغییر سبک نوشتاری هم همیشه کافی نیست

تغییر چند واژه یا تلاش برای استفاده از شیوه‌ای متفاوت در نوشتن، لزوماً به معنای حذف تمام نشانه‌های سبکی نیست. تحلیل‌های پیشرفته می‌توانند به جای تمرکز بر چند واژه مشخص، طیف گسترده‌ای از ویژگی‌های زبانی و ساختاری را به صورت هم‌زمان بررسی کنند. در نتیجه، حذف نام، آدرس ایمیل یا سایر اطلاعات مستقیم از یک متن، همیشه به معنای ناشناس شدن کامل آن نیست. سبک نگارش نیز می‌تواند بخشی از داده‌هایی باشد که برای مقایسه و پیوند دادن متون مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل زبان، سبک نوشتاری به نوع جدیدی از داده تبدیل شده است؛ داده‌ای که می‌تواند برای مطالعه، مقایسه و بررسی ارتباط میان متن‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، هویت یک نویسنده ممکن است فقط در نام یا اطلاعات تماس او خلاصه نشود. شیوه انتخاب واژه‌ها، ساخت جمله‌ها، استفاده از علائم نگارشی و دیگر عادت‌های نوشتاری نیز می‌توانند بخشی از الگوی منحصربه‌فرد نوشتار او را تشکیل دهند.