به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یزدانی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ستاد دیه با هدف حمایت از زندانیانی فعالیت می‌کند که به دلیل جرائم غیرعمد و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها و تعهدات مالی گرفتار زندان شده‌اند.

وی با اشاره به تفاوت میان جرائم عمدی و غیرعمدی افزود: حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد، مأموریت اصلی ستاد دیه است و این مجموعه تلاش می‌کند با جلب مشارکت خیرین و کمک‌های مردمی، زمینه آزادی افراد واجد شرایط و بازگشت آنان به کانون خانواده را فراهم کند.

بدهی‌های مالی و مشکلات اقتصادی؛ از عوامل زندانی شدن افراد

رئیس ستاد دیه استان گیلان با اشاره به وضعیت بدهکاران مالی و پرونده‌های مربوط به مهریه و نفقه تصریح کرد: برخی افراد در مسیر زندگی مشترک و به دلیل مشکلات اقتصادی یا اختلافات خانوادگی با مشکلات حقوقی مواجه می‌شوند و ممکن است در نهایت به زندان راه پیدا کنند.

یزدانی ادامه داد: در این شرایط، شوراهای حل اختلاف، داوران و واحدهای مددکاری تلاش می‌کنند با ایجاد تفاهم میان طرفین، زمینه حل اختلافات را فراهم کنند؛ اما در مواردی که این تلاش‌ها به نتیجه نمی‌رسد، کمک به تأمین مبالغ قانونی و آزادی زندانیان واجد شرایط اهمیت پیدا می‌کند.

وی با اشاره به حوادث کارگاهی و مسئولیت‌های مالی ناشی از آن‌ها گفت: گاهی حوادثی مانند سقوط از ارتفاع یا آسیب‌های ناشی از کار با دستگاه‌های صنعتی به نقص عضو یا فوت افراد منجر می‌شود و مسئولیت‌های مالی سنگینی برای افراد مسئول ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، ستاد دیه با بررسی پرونده‌ها و بهره‌گیری از کمک خیرین، برای آزادی افراد واجد شرایط اقدام می‌کند.

آزادی زندانیان غیرعمد با کمک خیرین

رئیس ستاد دیه استان گیلان با اشاره به برخی پرونده‌های قتل غیرعمد و شبه‌عمد اظهار کرد: در مواردی که حوادث بدون قصد قبلی رخ می‌دهند، ممکن است افراد با تعهدات مالی سنگینی مواجه شوند که توان پرداخت آن را ندارند. این پرونده‌ها نیز با رعایت ضوابط قانونی در چارچوب حمایت‌های ستاد دیه بررسی می‌شوند.

یزدانی با اشاره به فعالیت ستادهای دیه در سراسر کشور تصریح کرد: گسترش فعالیت این مجموعه‌ها با همراهی خیرین و مسئولان قضایی امکان‌پذیر شده است و اقدامات صورت‌گرفته نقش مؤثری در آزادی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی عادی داشته است.

وی همچنین با قدردانی از اسدالله جولایی، رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه کشور، حضور وی در استان گیلان را فرصتی برای تقویت فعالیت‌های حمایتی و افزایش تعامل میان مسئولان و خیرین دانست.

رئیس ستاد دیه استان گیلان در پایان بر ضرورت تداوم مشارکت‌های مردمی و حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد تأکید کرد و خواستار همراهی بیشتر خیرین برای فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان نیازمند شد.