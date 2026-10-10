به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار صادق عرفانی‌مقام عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: تجمع بزرگ «جان‌فدایان ایران» با هدف نمایش اقتدار ملی و حضور سازمان‌یافته مردم، روز دوشنبه ۲۰ مهرماه در گچساران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۶ هزار نفر در این پویش افزود: این مراسم از ساعت ۲۰ در محل روگذر شهید گچساران آغاز می‌شود و اقشار مختلف مردم در آن حضور خواهند داشت.

تغییر ساعت تجمع برای حضور بیشتر مردم

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران با اشاره به تغییر زمان برگزاری مراسم بیان کرد: این تجمع پیش از این برای ساعت ۹ صبح برنامه‌ریزی شده بود که با توجه به شرایط آب‌وهوایی، گرمای شرجی منطقه و پس از مشورت با اعضای شورای اداری شهرستان، زمان آن به ساعت ۲۰ تغییر یافت.

عرفانی‌مقام هدف از این تغییر را فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای حضور حداکثری مردم و رفاه شهروندان عنوان کرد.

رژه گروهان‌های سازماندهی‌شده در پایان مراسم

وی درباره بخش‌های مختلف این برنامه گفت: پس از پایان سخنرانی‌ها، گروهان‌های سازماندهی‌شده در قالب پویش «جان‌فدا» از مقابل جایگاه رژه خواهند رفت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران با بیان اینکه حضور مردم محور اصلی این برنامه است، از اقشار مختلف مردم برای شرکت در این تجمع دعوت کرد.

حضور مردم؛ نماد وحدت و انسجام ملی

عرفانی‌مقام با اشاره به حضور مستمر مردم گچساران در برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف طی هشت ماه گذشته اظهار کرد: مردم ولایتمدار این شهرستان در مقاطع مختلف پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب و کشور نشان داده‌اند و انتظار می‌رود تجمع «جان‌فدایان ایران» نیز با حضور پرشور آنان برگزار شود.

وی مشارکت عمومی را از مؤلفه‌های اقتدار ملی دانست و افزود: حضور مردم در صحنه، پیام وحدت و انسجام ملی را به دشمنان منتقل می‌کند و موجب تقویت این اقتدار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران با اشاره به دشواری‌های اقتصادی و معیشتی برخی خانواده‌ها خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات موجود در تأمین هزینه‌های زندگی، همراهی و حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف کشور شایسته قدردانی است.

عرفانی‌مقام در پایان ابراز امیدواری کرد تجمع بزرگ «جان‌فدایان ایران» با حضور گسترده مردم گچساران برگزار شود و جلوه‌ای از همدلی و وحدت در این شهرستان باشد.