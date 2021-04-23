دخالتی در تائید صلاحیت داوطلبان شوراها ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در مورد سوالی در مورد دخالت در انتخابات شوراهای شهر و روستا، اظهار داشت: خودم را کوچک‌تر از آن می‌بینیم که بخواهم برای مردم تعیین تکلیف کنم و به مردم بگویم به این یا آن رأی دهید.

وی با بیان اینکه هیچ دخالتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا ندارم تصریح کرد: بنایی هم برای ورود به این انتخابات ندارم و فقط توصیه می‌کنم که مردم با حضور پرشور در انتخابات و انتخاب افراد اصلح، چهره‌های کارآمد را برای شورای شهرها و روستاها انتخاب کنند.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمینه تائید صلاحیت‌ها هم مسئولیتی در هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا ندارم و دخالتی هم در این زمینه ندارم.

وی اضافه کرد: در استان بوشهر سه نفر از نمایندگان عضو هیئت مرکزی نظارت هستند و بنده عضویتی در این هیئت ندارم و به همین دلیل تأثیری در تائید صلاحیت‌ها ندارم و بنایی هم برای ورود به این موضوع ندارم.