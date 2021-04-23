فوت ۳ نفر و بستری ۱۱۰ بیمار کرونایی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی عصر جمعه در گفتگوی خبری با شبکه اترک خراسان شمالی با اشاره به آمار مبتلایان به کرونا در استان و اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته ۳ بیمار مبتلا به کرونا جان باختند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بستری ۱۱۰ بیمار در این مدت خبر داد.

وی افزود: اکنون ۴۶۶ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

هاشمی باری دیگر بر استفاده از ماسک تاکید کرد و گفت: بیشتر مبتلایان افرادی هستند که طی هفته‌های گذشته در مراسم عروسی و عزا شرکت داشته و یا به مسافرت رفته بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: طی هفته گذشته شاهد سیر شدید صعودی در تعداد مبتلایان به کرونا بودیم که در صورت ادامه این روند با کمبود تخت بیمارستان مواجه خواهیم شد.