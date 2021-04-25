رسیدگی به بیش از ۷۷۰ پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی استان قزوین هوشنگ محمدی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان به مردم شریف استان عملکرد تعزیرات حکومتی استان قزوین را در فروردین ماه تشریح کرد و گفت: در این مدت تعداد ۶۰۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۷۸ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۹۴ پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شده است.

وی گفت: همچنان بیشترین تخلفات در بخش صنفی استان مربوط به عدم درج قیمت، گران فروشی، کم فروشی عدم صدور و ارائه فاکتور است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه قاچاق کالا و ارز مربوط به سیگار، کالاهای اساسی و البسه بوده و مبلغ ریالی محکومیت متخلفین تا پایان فروردین بیش از ۳۹ میلیارد ریال بوده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح ویژه ماه ضیافت رمضان در حال برگزاری است و در این ایام تشدید نظارت‌ها مؤثر بوده و گشت‌های مشترک به فراخور نیاز بازار افزایش یافته است.

محمدی با اشاره به اینکه طرح ملی مقابله با کرونا با طرح ضیافت ماه مبارک رمضان برای سال دوم مقارن شده است، افزود: اولویت‌های این سازمان برای رسیدگی به تخلفات تغییر کرده و با هرگونه سو استفاده‌های احتمالی خصوصاً در حوزه کالاهای اساسی برخورد جدی می‌کنیم و به گرانفروشان، احتکار کنندگان و متخلفین هشدار می‌دهیم.

