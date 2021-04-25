آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس تیرماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام چهاردهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمستان ۱۳۹۹ انجام شد.

آزمون پذیرش چهاردهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در نیمه اول تیرماه ۱۴۰۰ در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود و مکان و تاریخ دقیق برگزاری آزمون از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام می شود.

شرایط ورود به دوره پزشکی از طریق لیسانس:

واجد شرایط عمومی تحصیل رایگان در جمهوری اسلامی ایران

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته یکی از رشته‌های گروه‌های آزمایشی علوم تجربی و علوم ریاضی و فنی باشند

حداکثر سن در زمان ثبت نام آزمون ۲۵ سال تمام باشد (صرفاً متولدین اول دی ماه ۱۳۷۴ و بعد از آن)

تبصره: مدت زمان سربازی و طرح نیروی انسانی به حداکثر سن اضافه می‌شود.

دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از نظر نظام وظیفه (در مورد آقایان).

تبصره- کسانی که خدمت نظام وظیفه آنان حداکثر تا قبل از شروع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (زمان ثبت نام پس از قبولی) به اتمام می‌رسد می‌توانند به صورت مشروط در آزمون شرکت کنند.

در صورتی که پذیرفته شدگان در آزمون تا زمان ثبت نام کارت پایان خدمت دریافت نکرده باشند، قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد. دانشگاه هیچ مسئولیتی در مورد مکاتبه با سازمان نظام وظیفه و اخذ مجوز یا مهلت ندارد. دانشگاه هیچ مسئولیتی در مورد خسارات احتمالی که از این ناحیه به داوطلب وارد می‌شود ندارد.

دانش آموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و تخصصی (Ph.D) از دانشگاه‌های سراسری و آزاد و غیره حق شرکت در آزمون را ندارند.

دارا بودن مدرک زبان انگلیسی مطابق جدول اعلام شده الزامی است.

معدل کل دیپلم ۱۸ و بالاتر باشد. تبصره: در موارد اعلام نمره به شکل الفبایی نمره الف قابل قبول است.

معدل مقطع کارشناسی ۱۶ و بالاتر باشد.

تبصره: دانشجویان مشمول آئین نامه استعدادهای درخشان در رشته‌های مورد پذیرش و برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی از بندهای مربوط به معدل معاف هستند.

دانشجویان موضوع آئین نامه استعدادهای درخشان عبارتند از:

الف) برگزیدگان آزمون سراسری گروه علوم تجربی تا رتبه ۵۰۰ کشوری در آزمون سراسری کنکور (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور).

ب) دارندگان مدال طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش)

ج) برگزیدگان حائز رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی، جشنواره‌های خوارزمی (در زمینه علوم پزشکی) با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و گروه غیر پزشکی با معرفی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

د) مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده با تائید معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه‌های مربوطه.

ه) دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رشته‌های غیر پزشکی با معرفی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

و) دانشجویان پژوهشگر برجسته به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه و براساس دستورالعملی که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت تدوین و به دانشگاه‌ها اعلام شده است.

ح) برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی با تأیید مرکز رشد استعدادهای درخشان و معاونت‌های آموزشی دانشگاه‌ها.

قبولی در آزمون چند مرحله‌ای پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تبصره: دارندگان مدال طلای المپیادهای دانش آموزی از آزمون کتبی معاف هستند و بدون شرکت در آزمون کتبی صرفاً با شرکت در آزمون مصاحبه و ارزیابی فراشناختی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. دارندگان مدال‌های نقره و برنز این رشته‌ها باید در آزمون کتبی شرکت کنند و حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون کتبی را احراز کنند. (کسب حداقل نمره حد نصاب آزمون کتبی الزامی است).