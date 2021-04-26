به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه دوشنبه در ستاد تنظیم بازار خوزستان، از قول مساعد وزارت صمت درباره تأمین یک هزار و ۷۰۰ تن مرغ برای این استان خبر داد و بیان کرد: از این میزان مرغ ۷۰۰ تن مرغ منجمد و یک هزار تن نیز مرغ وارداتی است.

وی عنوان کرد: در کنار توزیع مرغ کشتار روز برای تعدیل قیمت این کالا در بازار و جلوگیری از افزایش قیمت باید روزانه ۵۰ تن مرغ منجمد در خوزستان توزیع شود.

استاندار خوزستان، بر ضرورت ورود شرکت‌های خصوصی برای تأمین مرغ تأکید کرد و افزود: شرکت‌های خصوصی برای خریداری مرغ از استان‌های همجوار همچون ایلام و لرستان و کردستان که مازاد تولید مرغ دارند، اقدام کنند.

سلیمانی دشتکی ادامه داد: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با مدیران جهاد کشاورزی استان‌های معین و همجوار استان باید به یک برنامه‌ریزی برسند تا امکان تأمین مرغ از این استان‌ها برای خوزستان فراهم شود.

استاندار خوزستان تأکید کرد: مدیران استان باید پیگیر مشکلات استان باشند و از استانداری برای حمایت و پیدا کردن راهکار کمک بخواهند؛ همچنین از دستگاه‌های امنیتی می‌خواهم با دستگاه‌هایی که مصوبات را اجرا نمی‌کنند و کم‌کار هستند، برخورد قانونی کنند.

وی، به روند کمبود مرغ در بازار اشاره کرد و گفت: روزانه ۳۰۰ تن مرغ در استان توزیع می‌شود اما نحوه توزیع مرغ اشکال دارد که در این راستا تصمیماتی که در این جلسات اتخاذ می‌شود باید اجرایی شوند.

سلیمانی دشتکی اظهار کرد: خوزستان روزانه ۲۰۰ تا ۲۴۰ تن کمبود مرغ دارد که در این خصوص مقرر بود که از خارج از استان مرغ به خوزستان ارسال شود اما به میران نیاز ارسال نشد و با توجه به هزینه‌های حمل و نقل، قیمت آن نیز متفاوت بود.