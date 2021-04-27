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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۱۱

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد:

آمار بستری کرونایی های یزدهمچنان ۳رقمی است/۱۱۵نفر تحت مراقبت ویژه

آمار بستری کرونایی های یزدهمچنان ۳رقمی است/۱۱۵نفر تحت مراقبت ویژه

یزد- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: آمار بستری بیماران کرونایی یزد در بیمارستانها همچنان سه رقمی و دارای نوسان است.

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمار بستری های مشکوک به کرونا در استان یزد امروز به ۵۸۶ تن رسیده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: در حال حاضر از این تعداد ۱۱۵ نفر به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.

وی اظهار داشت: در شبانه روز گذشته، ۱۳۷ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان پذیرش شدند.

نوری شادکام با اشاره به نوسان آمار تاکید کرد: نباید به کاهش آمار استان یزد دلخوش کرد زیرا این احتمال وجود دارد استان یزد هم در روزهای آتی وضعیت آمار آن صعودی و بسیار نگران کننده شود.

وی افزود: در حال حاضر شهرستان های بهاباد و اشکذر در وضعیت زرد، شهرستان های ابرکوه، بافق و میبد در وضعیت نارنجی و شهرستان های اردکان، یزد، تفت، مهریز و خاتم در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

نوری شادکام تصریح کرد: همشهریان همچنان شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت و از برگزاری دورهمی های خانوادگی و حضور در سطح شهر جدا خودداری کنند.

کد مطلب 5198900

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    نظرات

    • یاسر IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
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      خواهشاً نظارت بر اجرای پروتکل ها افزایش یابد همچنین لطفا برای هر چه بیشتر واردات واکسن و تزریق واکسن به همشهریان تلاش شود.اینکه استان یزد که جمعیت مهاجر پذیر و سالمند زیادی دارد و کمترین میزان واکسن راتزریقنموده است از بی توجهی و سهل انگاری مسولان بهداشت هستش نه مردم

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