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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۵۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

کرونای آفریقایی و هندی تاکنون در خوزستان مشاهده نشده است

کرونای آفریقایی و هندی تاکنون در خوزستان مشاهده نشده است

اهواز - رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: تا امروز موردی از کرونای آفریقایی در خوزستان مشاهده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ابول‌نژادیان با اشاره به گفته وزیر بهداشت مبنی بر شناسایی سه مورد کرونای آفریقایی در یکی از استان‌های جنوبی کشور، اظهار کرد: تا امروز موردی از کرونای آفریقایی در خوزستان مشاهده نشده است.

وی افزود: به صورت تصادفی از نمونه‌های مشکوک نمونه‌گیری می‌شود و بر اساس آخرین نمونه‌گیری‌هایی انجام‌شده که امروز نتیجه آنها گزارش شده است، نمونه‌ای از کرونای آفریقای یا هندی در خوزستان نداشته‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه کیت‌های انجام این نمونه‌گیری متفاوت و از نوع NGS هستند، گفت: مراحل اولیه نمونه‌گیری در خوزستان انجام می‌شود و سپس انستیتو پاستور تهران نتایج را تأیید می‌کند.

کد مطلب 5199048

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