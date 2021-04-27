کمک ۱۰۰۰ میلیارد ریالی به نیازمندان کردستانی در دوران کرونایی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی روز سه شنبه در دوازدهمین مرحله رزمایش کمک مومنانه در سنندج اظهار کرد: امشب میلاد امام حسن مجتبی است و ایشان سه مرحله تمام اموال خودش را به نیازمندان هدیه کرد به همین مناسبت مرحله دوازدهم رزمایش کمک مومنانه را در ماه مبارک رمضان اجرا می‌کنیم.

وی افزود: در این مرحله شش هزار و ۲۵۰ بسته معیشتی و ۵۳ سری جهیزیه توزیع می‌شود که ارزش ریالی آنها ۳۵ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال بوده و به کمک بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بسیج کارمندان تهیه شده است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان خاطرنشان کرد: در این مدت بسته‌های معیشتی و بهداشتی و پیگیری درمان نیازمندان صورت گرفته و در قالب طرح شهید سلیمانی خدمات قابل توجهی در سه ماهه چهارم سال ۹۹ به مردم صورت گرفت که بیماری کرونا را در حد قابل قبول مهار کنیم.

سردار حسینی تأکید کرد: ظرفیت‌های سپاه را برای خدمت به مردم در مکان‌ها و زمان‌های مختلف در نظر گرفته ایم تا پایان ریشه کنی این ویروس در کنار مردم خواهیم بود.

وی اظهار داشت: از ابتدای رزمایش‌های کمک مومنانه تاکنون ۱۰۲ میلیارد تومان کمک توزیع کردیم و این روند همچنان ادامه دارد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه سخنان خود به خدمات بسیج جامعه پزشکی به مردم استان اشاره کرد و گفت: تیم چشم پزشکی اعزامی از تهران در همه شهرستان‌های استان حاضر شد و ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر را ویزیت کردند و به هشت هزار و ۲۰۰ بیمار نیازمند هم عینک رایگان اهدا کردند.

سردار حسینی افزود: این تیم متخصص چشم پزشکی ۶۳ عمل جراحی سنگین را هم برای بیماران نیازمند استان انجام دادند.

وی در پایان سخنان خود از مردم استان خواست که توجه ویژه ای به رعایت پروتکل‌های بهداشتی داشته باشند چون در پیک چهارم هستیم و هرچقدر رعایت کنیم در مهار آن کمک کرده ایم.