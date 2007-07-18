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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۲

"کینگ کنگ" محبوبترین شخصیت کامپیوتری سینما شد

"کینگ کنگ" محبوبترین شخصیت کامپیوتری سینما شد

نشریه معتبر اینترتینمت ویکلی در تازه‌ترین فهرست "ترین‌ها" شخصیت کینگ کنگ از فیلم "کینگ کنگ" (2005) ساخته پیتر جکسن را به عنوان محبوبترین شخصیت کامپیوتری سینما انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در وب سایت این نشریه درباره علت محبوبیت این شخصیت آمده: "تا پیش از این هیچ وقت پیش نیامده بود یک شخصیت انیمیشنی تا این حد دست یافتنی و واقعی به نظر برسد. خشم، مهربانی، سردرگمی، ترس و ... همه و همه در لحظه های مختلف فیلم حماسی پیتر جکسن بر چهره او نقش می بندد و تماشاگر را وامی دارد به یک اندازه او و شخصیت "آن دارو" را تحسین کند و برایش نگران باشد."



صحنه‌ای از فیلم "کینگ کونگ"

در این فهرست شخصیت دیوی جونز، کاپیتان کشتی ارواح "فلایینگ داچمن" در دو فیلم "دزدان دریایی کارائیب: سینه مرد مرده" (2006) و "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" (2007)، همین طور شخصیت گالوم در فیلم "ارباب حلقه ها: دو برج" (2002) به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

بامبلبی، کوچکترین، مهربانترین و زمینی ترین ترانسفورماتور بیگانه در فیلم "ترانسفورماتورها" (2007) رده چهارم فهرست را از آن خود کرد و یودا در دو فیلم "جنگ های ستاره ای: اپیزود 2 ـ حمله کلون ها" (2002) و "جنگ های ستاره ای: اپیزود 3 ـ انتقام سیت" نیز در رده پنجم قرار گرفت.

تی ـ 1000 در فیلم "نابودگر2: روز داوری" (1991)، وودی و باز لایتیر در فیلم "داستان اسباب بازی" (1995)، سندمن در فیلم "اسپایدرمن 3" (2007)، تی ـ رکس در فیلم "پارک ژوراسیک" (1993) و کاسپر و رفقای شبح او در فیلم "کاسپر" (1995)، رده های پنجم تا دهم فهرست شخصیت های محبوب کامپیوتری به انتخاب نشریه اینترتینمنت ویکلی را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 520130

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