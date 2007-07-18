"کینگ کنگ" محبوبترین شخصیت کامپیوتری سینما شد

به گزارش خبرنگار مهر، در وب سایت این نشریه درباره علت محبوبیت این شخصیت آمده: "تا پیش از این هیچ وقت پیش نیامده بود یک شخصیت انیمیشنی تا این حد دست یافتنی و واقعی به نظر برسد. خشم، مهربانی، سردرگمی، ترس و ... همه و همه در لحظه های مختلف فیلم حماسی پیتر جکسن بر چهره او نقش می بندد و تماشاگر را وامی دارد به یک اندازه او و شخصیت "آن دارو" را تحسین کند و برایش نگران باشد."





صحنه‌ای از فیلم "کینگ کونگ"

در این فهرست شخصیت دیوی جونز، کاپیتان کشتی ارواح "فلایینگ داچمن" در دو فیلم "دزدان دریایی کارائیب: سینه مرد مرده" (2006) و "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" (2007)، همین طور شخصیت گالوم در فیلم "ارباب حلقه ها: دو برج" (2002) به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.



بامبلبی، کوچکترین، مهربانترین و زمینی ترین ترانسفورماتور بیگانه در فیلم "ترانسفورماتورها" (2007) رده چهارم فهرست را از آن خود کرد و یودا در دو فیلم "جنگ های ستاره ای: اپیزود 2 ـ حمله کلون ها" (2002) و "جنگ های ستاره ای: اپیزود 3 ـ انتقام سیت" نیز در رده پنجم قرار گرفت.



تی ـ 1000 در فیلم "نابودگر2: روز داوری" (1991)، وودی و باز لایتیر در فیلم "داستان اسباب بازی" (1995)، سندمن در فیلم "اسپایدرمن 3" (2007)، تی ـ رکس در فیلم "پارک ژوراسیک" (1993) و کاسپر و رفقای شبح او در فیلم "کاسپر" (1995)، رده های پنجم تا دهم فهرست شخصیت های محبوب کامپیوتری به انتخاب نشریه اینترتینمنت ویکلی را به خود اختصاص دادند.