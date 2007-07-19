سریعترین خودروی دنیا دوستدار محیط زیست است

به گزارش خبرگزاری مهر، سریعترین خودروی دنیا که در مراحل آزمایش است و بدست یان رایت مهندس نیوزلندی ساخته شده است، "رایت اسپید ایکس یک" نام دارد.

این خودرو درحقیقت یک وسیله نقلیه الکتریکی مسابقات اتومبیلرانی است که به مهندسان به عنوان یک سکوی آزمایشی برای مطالعه و توسعه خودروهای نسل آینده کمک می کند.

براساس گزارش " ZDNet"، این خودرو که از بهترین فناوری های روز دنیا بهره مند است به کمک باتری و موتور الکتریکی سه فاز 236 اسب بخار می تواند سرعت 160 کیلومتر بر ساعت را در مدت 8/6 ثانیه طی کند.

باتری این وسیله که یک سوم وزن ماشین را به خود اختصاص داده است، با محیط زیست سازگار است. برق مصرفی این خودرو 200 وات بر ساعت در داخل شهر است که برابر با انرژی مصرفی از هر لیتر بنزین در حدود 70 کیلومتر است.