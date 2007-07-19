  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۸ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۷

سریعترین خودروی دنیا دوستدار محیط زیست است

سریعترین خودروی دنیا دوستدار محیط زیست است

سریعترین خودروی دنیا که حداکثر سرعت 160 کیلومتر بر ساعت را تنها در مدت شش ثانیه طی می کند، دوستدار محیط زیست است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سریعترین خودروی دنیا که در مراحل آزمایش است و بدست یان رایت مهندس نیوزلندی ساخته شده است، "رایت اسپید ایکس یک" نام دارد.

این خودرو درحقیقت یک وسیله نقلیه الکتریکی مسابقات اتومبیلرانی است که به مهندسان به عنوان یک سکوی آزمایشی برای مطالعه و توسعه خودروهای نسل آینده کمک می کند.

براساس گزارش " ZDNet"، این خودرو که از بهترین فناوری های روز دنیا بهره مند است به کمک باتری و موتور الکتریکی سه فاز 236 اسب بخار می تواند سرعت 160 کیلومتر بر ساعت را در مدت 8/6 ثانیه طی کند.

باتری این وسیله که یک سوم وزن ماشین را به خود اختصاص داده است، با محیط زیست سازگار است. برق مصرفی این خودرو 200 وات بر ساعت در داخل شهر است که برابر با انرژی مصرفی از هر لیتر بنزین در حدود 70 کیلومتر است.

کد مطلب 520134

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها