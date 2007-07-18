  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۰

با وجود اختلافات بین دو کشور ؛

مانور مشترک نظامی آمریکا و روسیه در آلمان برگزار می شود

یک مقام ارشد روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد : واشنگتن و مسکو در سال جاری مانور مشترک خود را که از دیرباز به تاخیر افتاده، در آلمان برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " یوگنی بوژینسکی" رئیس دفتر معاهدات بین المللی وزارت دفاع روسیه گفت:" مانورهای تورگائو به شکلی ساده شده برگزار خواهد شد."

مانورهای نظامی سالانه بین دو کشور،  آخرین بار در سال 2005 برگزار شد و در آن در حدود 160 پرسنل نظامی شرکت داشتند ، اما این مانورها سال گذشته به تاخیر افتاد و علت آنهم اختلافهای آمریکا و روسیه بر سر طراحی آن بود.

بر پایه این گزارش، این مانور با وجود روابط  پر تنش واشنگتن و مسکو برگزار می شود ، زیرا آمریکا در نظر دارد تا بخشی از سیستم دفاع موشکی خود را در شرق اروپا ( لهستان و جمهوری چک) مستقر کند.

این مانور در حالی برگزار خواهد شد که اخیرا روسیه مشارکت خود را در معاهده نیروهای متعارف اروپا تعلیق کرد که این اقدام نگرانی آمریکا را در پی داشت.

 

کد مطلب 520146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها