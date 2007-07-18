مانور مشترک نظامی آمریکا و روسیه در آلمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " یوگنی بوژینسکی" رئیس دفتر معاهدات بین المللی وزارت دفاع روسیه گفت:" مانورهای تورگائو به شکلی ساده شده برگزار خواهد شد."

مانورهای نظامی سالانه بین دو کشور، آخرین بار در سال 2005 برگزار شد و در آن در حدود 160 پرسنل نظامی شرکت داشتند ، اما این مانورها سال گذشته به تاخیر افتاد و علت آنهم اختلافهای آمریکا و روسیه بر سر طراحی آن بود.

بر پایه این گزارش، این مانور با وجود روابط پر تنش واشنگتن و مسکو برگزار می شود ، زیرا آمریکا در نظر دارد تا بخشی از سیستم دفاع موشکی خود را در شرق اروپا ( لهستان و جمهوری چک) مستقر کند.

این مانور در حالی برگزار خواهد شد که اخیرا روسیه مشارکت خود را در معاهده نیروهای متعارف اروپا تعلیق کرد که این اقدام نگرانی آمریکا را در پی داشت.