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۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۹:۰۳

توسط بسیج جامعه پزشکی سپاه ناحیه سنقر و کلیایی؛

۵۰ زندانی سنقر و کلیایی رایگان ویزیت شدند

۵۰ زندانی سنقر و کلیایی رایگان ویزیت شدند

کرمانشاه- ۵۰ زندانی شهرستان سنقر و کلیایی توسط بسیج جامعه پزشکی سپاه ناحیه این شهرستان به صورت رایگان ویزیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ۵۰ نفر از زندانیان شهرستان سنقر و کلیایی به صورت رایگان ویزیت شدند.

این اقدام توسط کانون بسیج جامعه پزشکی سپاه ناحیه شهرستان سنقر و کلیایی متشکل از جمعی پزشکان، با حضور در زندان این شهرستان انجام شد.

در این حرکت خداپسندانه و جهادی، آموزش برنامه‌های مقابله‌ای برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، کنترل فشار خون، تب سنجی، ویزیت پزشکی، ویزیت چشم پزشکی و مشاوره‌های روان درمانی توسط کانون بسیج جامعه پزشکی سپاه ناحیه شهرستان سنقر و کلیایی به زندانیان این شهرستان ارائه شد.

در حاشیه ویزیت رایگان زندانیان شهرستان سنقر و کلیایی، رئیس زندان این شهرستان با ارج نهادن بر این اقدام نیک از زحمات فرمانده سپاه ناحیه سنقر و کلیایی، فرماندار و مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سنقر و کلیایی در راستای اجرای طرح ویزیت رایگان در زندان قدردانی کرد.

کد مطلب 5202241

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