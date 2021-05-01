۵۰ زندانی سنقر و کلیایی رایگان ویزیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ۵۰ نفر از زندانیان شهرستان سنقر و کلیایی به صورت رایگان ویزیت شدند.

این اقدام توسط کانون بسیج جامعه پزشکی سپاه ناحیه شهرستان سنقر و کلیایی متشکل از جمعی پزشکان، با حضور در زندان این شهرستان انجام شد.

در این حرکت خداپسندانه و جهادی، آموزش برنامه‌های مقابله‌ای برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، کنترل فشار خون، تب سنجی، ویزیت پزشکی، ویزیت چشم پزشکی و مشاوره‌های روان درمانی توسط کانون بسیج جامعه پزشکی سپاه ناحیه شهرستان سنقر و کلیایی به زندانیان این شهرستان ارائه شد.

در حاشیه ویزیت رایگان زندانیان شهرستان سنقر و کلیایی، رئیس زندان این شهرستان با ارج نهادن بر این اقدام نیک از زحمات فرمانده سپاه ناحیه سنقر و کلیایی، فرماندار و مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سنقر و کلیایی در راستای اجرای طرح ویزیت رایگان در زندان قدردانی کرد.