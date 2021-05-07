بیانیه جنبش مقاومت اسلامی «حماس» به مناسبت «روز جهانی قدس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی «حماس» امروز جمعه بیانیه ای را به مناسبت روز جهانی قدس صادر کرد.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: نسبت به مکر و دسیسه‌های دشمن هشدار می‌دهیم. نبرد با رژیم صهیونیستی در محله شیخ جراح، باب العامود و محوطه‌های مسجد الاقصی همچنان ادامه دارد.

حماس عنوان کرده است: عموم ملت فلسطین در هر مکانی به ویژه کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ را به حضور گسترده در محوطه‌های مسجد الاقصی در شب قدر و اعتکاف در آن تا صبح روز عید دعوت می‌کنیم.

در بیانیه این جنبش آمده است: از مقاومت قهرمان فلسطین در نوار غزه دعوت می‌کنیم در ایام باقی مانده از ماه مبارک رمضان اعلام بسیج عمومی کند تا به دشمن غاصب بفهماند که مقاومت با تمامی قدرت و امکاناتی که دارد همچون دژی محکم برای دفاع از قدس شریف و مسجد الاقصی ایستاده است.

جنبش حماس در پایان یادآور شده است: از تمامی فلسطینیان در خارج و نیز از امت اسلامی و عربی می‌خواهیم برای دفاع از قدس به پا خیزند و در مقابله با تجاوزات اشغالگران علیه مسجد الاقصی سهمی داشته باشند و تمامی توان خود را برای بازگشت قهرمانانه به قدس و مسجد الاقصی بکار گیرند.