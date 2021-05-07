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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۷:۰۹

پنجره مهر؛

روایت روز قدس و مردم استوار استان سمنان

روایت روز قدس و مردم استوار استان سمنان

سمنان- مردم استان سمنان همزمان با آخرین جمعه ماه رمضان ۱۴۰۰ و مقارن با روز قدس به صورت خودجوش به میدان آمدند تا یاد شهدای مقاومت و فلسطین عزیز را زنده نگه دارند.

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به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز قدس با حضور پرشور اما خودجوش مردم استان سمنان در ۲۱ نقطه شهری و ده‌ها روستای استان همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار شد و مردم به رژه موتوری و خودرویی پرداختند.

گروهی از مردم شاهرود تمثال با برکت شهدایی مانند شهید سلیمانی را در رژه خودرویی بر دست داشتند و اهتزاز پرچم بزرگ فلسطین در شهرهای متخلف استان سمنان یکی از برنامه‌های شاخص امروز بود که به صورت مردمی و خودجوش برگزار شد.

مردم سمنان همچنین از روز گذشته در فضای مجازی با استفاده از اقدامات ابتکاری خود به اعلام انزجار از رژیم اسرائیل خبیث پرداختند و با پست کردن تصاویر متعدد از شهدای راه مقاومت به خصوص شهید سلیمانی یک بار دیگر با آرمان‌های شهدای اسلام تجدید بیعت کردند.

کد مطلب 5206435

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