به گزارش خبرنگار مهر، غزل عادلی، ملی‌پوش تیم هندبال زنان فولاد مبارکه سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازگشت به جمع طلایی‌پوشان پس از یک‌فصل دوری از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اظهار کرد: از این‌که پس از یک‌فصل دوری به خانه خودم بازگشتم بسیار خوشحالم، هیچ باشگاهی به بزرگی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان نیست؛ سپاهان برای من تنها یک باشگاه نیست، بلکه مسیر اصلی ورزش من را شکل داده است.

وی افزود: از سال‌های گذشته در رده‌های مختلف این باشگاه بازی کرده‌ام، این باشگاه محلی برای رشد تمامی بازیکنان مستعد در رده‌های مختلف است؛ در سال جاری باشگاه سپاهان جوان‌گرایی را ملاک قراره داده است و جوانان توانمند حضور بسیاری را به بدنه تیم اضافه کرده است؛ حضور این جوانان بسیار می‌تواند در روند تمرینات و مسابقات موثر واقع شود.

ملی‌پوش هندبال زنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان بیان کرد: لیگ‌برتر پیش‌رو با تغییراتی همراه بود و تیم‌ها و بازیکنان جدید به لیگ اضافه شدند که این اتفاق بسیار خوبی برای هندبال ایران است چرا که همه شهرها نماینده‌ای در لیگ‌برتر دارند و این موضوع به رشد هندبال ایران کمک‌کننده است.

وی تصریح کرد: تیم ما ملی‌پوشان پرتعدادی دارد و بازیکنان جوان می‌توانند از این فرصت برای رشد و تکامل خودشان استفاده کنند و در کنار بازیکنان ملی‌پوش از تجربیات آن‌ها بهره ببرند؛ البته که این تعداد بالای ملی‌پوشان در کنار مزیت، برای تیم چالش‌هایی خواهد داشت و احتمال آسیب‌دیدگی یا خستگی بازیکنان برای بازی‌های لیگ وجود دارد.

عادلی خاطرنشان کرد: از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان بابت تیم‌داری در اکثریت رشته‌های منهای فوتبال به‌ویژه ورزش زنان، تشکر و قدردانی می‌کنم چرا که ورزشکاران علاوه‌بر فعالیت‌های ورزشی‌شان، می‌توانند یک مسیر حرفه‌ای را برای خود ترسیم و دنبال کنند.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین هدفی که برای فصل آتی در نظر دارم، رسیدن به بهترین ورژن خودم است تا بتوانم مانند سال‌های گذشته، ضمن کمک به تیم، پاسخ اعتماد باشگاه را در زمین مسابقه دهم.

بازیکن تیم هندبال زنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان عنوان کرد: در چند اردوی گذشته به تیم ملی دعوت شدم، اما ترکیب نهایی تیم ملی هنوز مشخص نیست و من تمامی تلاش خودم را انجام می‌دهم تا با ارائه یک‌عملکرد قابل‌قبول اعتماد مربیان ملی را به خود جلب کنم تا بتوانم یکی از نمایندگان باشگاه سپاهان در تیم ملی و میادین بین‌المللی باشم.

وی ادامه داد: نمایندگان باشگاه سپاهان در تیم ملی، باتمامی خستگی و فشارها از تمرین و تلاش برای تیم سپاهان دریغ نمی‌کنند و امیدواریم بتوانیم نهایت تلاش‌مان را در سطح باشگاهی و ملی انجام دهیم.

عادلی در پایان گفت: از مجموعه بزرگ فولاد مبارکه سپاهان و کادر فنی تیم تشکر و قدردانی می‌کنم که در طی سال‌های اخیر با تمام شرایط حاضر ورزش و ورزشکاران را حمایت کردند.