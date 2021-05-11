امیر قطر با «محمد بن سلمان» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر که به عربستان سعودی سفر کرده است با «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کردند. طرف‌های سعودی و قطری همچنین راهکارهای تقویت روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.

این درحالی است که امیر قطر شب گذشته به منظور دیدار با مقامات سعودی وارد شهر جده شد. سفر امیر قطر به عربستان بعد از دعوت سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی انجام شده است.

روابط میان قطر و عربستان ۳ سال و نیم پس از تحریم دوحه از سوی سعودی، مصر، امارات و بحرین، در نهایت در نشستی که دی ماه گذشته در شهر العلا برگزار گردید، از سر گرفته شد.