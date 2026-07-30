به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، مطالعه شامل بیش از ۱۶۰۰۰ بزرگسال، ۶۰ سال به بالا، بود که به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: مصرف روزانه مولتی‌ویتامین، مکمل عصاره کاکائو، هر دو یا دارونما.

پس از سه سال، افرادی که روزانه مولتی‌ویتامین مصرف می‌کردند، سلامت عملکردی به طور قابل توجهی بهتری داشتند.

محققان گفتند یافته‌های آنها نشان می‌دهد که مصرف روزانه مولتی‌ویتامین ممکن است به حفظ توانایی‌های شناختی و بهبود گردش خون و استقامت بدنی کمک کند.

این امر می‌تواند انجام فعالیت‌های روزمره مانند لباس پوشیدن، حمام کردن، پیاده‌روی، بالا رفتن از پله‌ها و کارهای خانه را برای افراد مسن آسان‌تر کند.

نویسنده اصلی، «بایو بکل»، دانشجوی فوق دکترا در موسسه پیشگیری جورجیا، گفت: «آنچه این مطالعه را منحصر به فرد می‌کند، تمرکز ما بر سلامت عملکردی، چگونگی احساس و عملکرد واقعی افراد در زندگی روزمره‌شان است- نه فقط پیشگیری از بیماری‌های عمده.»

او در یک بیانیه خبری افزود: «این یافته‌ها نشان می‌دهد که برای افراد مسن، مصرف روزانه مولتی‌ویتامین می‌تواند یک افزودنی مفید و کم‌خطر به سبک زندگی سالم برای حمایت از سلامت جسمی با افزایش سن باشد، اگرچه جایگزینی برای رژیم غذایی خوب یا ورزش نیست.»

قبل از مصرف هرگونه مکمل جدید، مشورت با پزشک بسیار مهم است.