به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب امین زاده در خصوص محوریت برنامه‌های صنعت استان در سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: امروزه فرایند تولید، صرفاً تولید صنعتی و کالایی نبوده و تولید دانش و فناوری، خدمات و دانش فنی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت احصاء نیازمندی واحدها مطابق با زمینه فعالیت‌هایشان، افزود: فرایند پشتیبانی از واحدهای تولیدی و دانش بنیان متفاوت بوده و با تفکیک دقیق و فنی مسائل هر حوزه، زمینه ارتقا و مانع زدایی در این بخش‌ها فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواخر سال گذشته، مانع زدایی ها را با تفویض اختیاراتی که در سطح وزارت انجام گرفت، آغاز کرد، گفت: با تشکیل کارگروهی در مجموعه وزارت صمت و تفویض اختیار به شهرستان‌ها گامی مهمی در راستای مانع زدایی از پیش روی صنعت، معدن و تجارت کشور برداشت شد و ۱۶ مورد پیش بینی شده در بخش معدن از جمله موارد تفویض شده بوده و این روند تداوم نیز خواهد داشت.

وی مانع زدایی آغاز شده در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت و احصاء و شناسایی بیش از ۴۰ عنوان از موارد مانع زدایی را بی سابقه برشمرد و افزود: در شرایط فعلی اقتصادی و وجود تحریم‌های ظالمانه، ایجاب می‌کرد برخی رویه‌ها به منظور حمایت و پشتیبانی از تولید تغییر کند که با تمهیدات و برنامه‌های وزارت صمت این امر نهایی شد.

امین زاده آذربایجان شرقی را قطب صنایع فولادی، مواد غذایی و شیرینی و شکلات و صنعت شیشه برشمرد و گفت: براساس اولویت‌های برنامه ریزی شده در جهت تکمیل زنجیره تأمین و ارزش این صنایع اقدام خواهیم کرد و با ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان، پشتیبانی از تولید در استان محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه احصاء صنایع معدنی و فرآورده‌های معدنی از سال گذشته همزمان با سال جهش تولید در استان آغاز شده است، تصریح کرد: براساس هدف گذاری ها در سال جاری موضوع توسعه معادن و صنایع معدنی بویژه فرآورده‌های معدنی مس سونگون با جدیت دنبال خواهد شد و همچنین در سایر زمینه‌ها نیز با حمایت از سرمایه گذاری‌های جدید و به ثمر رسانده سرمایه گذاری‌های انجام شده شاهد توفیق استان در حوزه اقتصادی و صنعتی خواهیم بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، آذربایجان شرقی را منطقه‌ای توانمند با ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی و تجاری مهم و اساسی دانست و تصریح کرد: در سال جاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز به تبع برنامه‌های محوری مجموعه صمت در حمایت از تداوم تولید به احصاء توانمندی‌ها و مزیت‌های تولیدی و صنعتی استان خواهد پرداخت.

وی، تأکید کرد: همه واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری که در سال گذشته در دریافت خدمات مورد نیازشان با مشکل مواجه بوده‌اند، مسائل و مشکلات خود را به سازمان منعکس نمایند تا در تدوین رویه‌های جدید از این موارد بهره گیریم.

امین زاده از تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح کشوری و استانی خبر داد و افزود: انجام گرفت، اظهار داشت: با توجه به تغییرات قیمتی که در خدمات، حمل و نقل، انرژی و مواد اولیه انجام شد، اغلب واحدهای تولیدی در زمینه تأمین سرمایه گردش با مشکل مواجه بوده‌اند و امسال نیز در تداوم جلسات ستاد تسهیل در سال جهش تولید، تشکیل جلسات ستاد در شهرستان‌ها نیز با مسئولیت فرمانداران با جدیت دنبال خواهد شد، تا مشکلات واحدهای تولیدی شناسایی و سرمایه در گردش مورد نیاز اینگونه واحدها تأمین شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت نوسازی و بازسازی تجهیزات، ماشین آلات و خطوط تولید برای ماندگاری در تولید رقابت محور، ادامه داد: استفاده از تکنولوژی‌های نوین و تولید بهره ور لازمه دوام و ماندگاری در تولید است.

رئیس سازمان صمت استان با تأکید براهمیت تولید صادرات محور، گفت: در این بخش سرمایه ثابتی برای واحدهای تولیدی تعریف شده است که به منظور ارتقای بهره وری و ورود ماشین آلات که در ثبت سفارش نیز دارای محدودیت‌های کمتری است، در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

وی از حل مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تقسیط و استمهال بدهی معوق و همچنین موضوع حذف بهره‌های مرکب در ستاد تسهیل که از عوامل بازدارنده تولید بوده‌اند، خبر داد و تصریح کرد: با رفع این موارد تولیدکنندگان بدون دغدغه در مسیر افزایش و ارتقا تولید حرکت خواهند کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به ابلاغ قانون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال جهش تولید و لازم اجرا بودن مصوبات ستاد به عنوان قانون، افزود: در صورت عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل، عدول کنندگان از مصوبات به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

امین زاده با تشریح بخشی از عملکرد سازمان در حوزه نظارت و بازرسی و تنظیم بازار استان بویژه در ایام پایانی سال و طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۰، گفت: از طریق تفاهم نامه‌های منعقده با جامعه دانشگاهی و علمی استان، در زمینه ایجاد و ارتقا سامانه‌های نظارتی الکترونیکی اقدامات مطلوبی انجام شده و رصد سیستمی، بازرسی هدفمند و نظارت‌های هوشمند در راستای شفاف سازی و برنامه ریزی های بهینه در دستورکار سازمان صمت استان قرار دارد.

وی بر استفاده از توان و ظرفیت بسیج اصناف و اتحادیه‌ها در اقدامات نظارتی تأکید کرد و ادامه داد: در طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۰، در خصوص نظارت بر روند توزیع بویژه اقلام اساسی، تعامل و همکاری بسیار خوبی با نیروهای بسیج استان داشتیم.