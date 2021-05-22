به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کانون اندیشه جوان با توجه به اینکه در آستانه انتخابات شورای شهر و روستا قرار داریم سلسله نشست های «سیاست شهر» به صورت زنده در فضای مجازی ‌برگزار می‌شود.

‌با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر و روستا در کشور یکی از موضوعاتی که کانون توجه قرار می گیرد برنامه‌های کاندیداها در حوزه مختلف شهری است. از مهم ترین عوامل در توسعه ی ملی، سیاست هایی است که با این هدف تدوین می شوند. این سیاست ها در سطوح مختلف شکل می گیرند.

یکی از مهم ترین سطوح، سطح شهری می باشد. در چند دهه اخیر سیاستگذاری شهری به عنوان موضوع مهم علمی در کلان شهرهای دنیا مطرح شده و بخش وسیعی از مطالعات شهری را به خود اختصاص داده است. شهر یک پدیده سیاسی است که ضمن متاثر بودن از تصمیمات سیاستمداران خود نیز تاثیرگذار بر سیاست است. شهرها عامل حیاتی تعاملات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و معرف جایگاه و شان یک ملت در جهان هستند.

در همین راستا کانون اندیشه جوان قصد دارد پیرامون چهار موضوع « حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری» ، «عدالت در سیاست‌گذاری شهری» ، « الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر» و « سیاست‌گذاری معماری شهری» با حضور چهارنفر از اساتید حوزه شهر به نام محمد جواد استادی، میثم مهدیار، علیرضا نادعلی و مهدی عزیزی همدانی در تاریخ های دوم تا پنجم خرداد ماه به مدت چهار شب در ساعت ۲۱، طی چهار گفتگوی زنده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net به گفت‌وگو بپردازد.

نشست اول از این مجموعه نشست ها به موضوع « حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری » اختصاص دارد که سخنران آن محمد جواد استادی است.

این نشست روز یکشنبه دوم خرداد ماه ساعت ۲۱، در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net برگزار می‌شود.